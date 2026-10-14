الصين تشتري فول الصويا الأمريكي في أولى الصفقات منذ قمة ترامب-شي

أفادت وكالة رويترز، عن مصادر تجارية بأن الصين اشترت ما بين 8 و10 شحنات من فول الصويا الأمريكي في أولى الصفقات منذ قمة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج.



ونقلت رويترز الأربعاء عن ثلاثة مصادر أن مشترين حكوميين صينيين اشتروا هذا الأسبوع شحنات من طراز باناماكس، على أن يبدأ شحنها اعتباراً من ديسمبر المقبل.



أولى الصفقات منذ قمة سبتمبر



وكان السوق يترقب علامات على تجدد الشراء الصيني بعد توقف دام أسابيع، يعود جزئياً إلى ضعف الطلب خلال عطلة اليوم الوطني التي استمرت أسبوعاً في وقت سابق من الشهر الجاري.



وقال التجار إن عمليات الشراء الأخيرة نفذتها شركات تجارية مملوكة للدولة، حيث دفع المشترون علاوة تتراوح بين 3.10 و 3.20 دولار للبوشل الواحد فوق عقد فول الصويا لشهر يناير في بورصة شيكاغو، وتحمل كل شحنة باناماكس نحو 65 ألف طن متري.



نصف الطريق نحو هدف 25 مليون طن



وجاءت هذه الصفقات بعد أن أعلنت الصين والولايات المتحدة عقب قمة سبتمبر في واشنطن قائمة مقترحة لتخفيضات جمركية استثنت فول الصويا، مما قلل التوقعات بعودة شركات التكسير الخاصة للسوق الأمريكي.



وقبل الصفقات الأخيرة، كانت الصين قد اشترت نحو 13.7 مليون طن من فول الصويا الأمريكي، أي أكثر من نصف هدفها البالغ 25 مليون طن للسنة التسويقية 2026/2027 الذي أعلنه البيت الأبيض.



وفي السوق المحلي، أظهرت بيانات شركة الاستشارات "مايستيل" أن شركة "سينوجرين" باعت الثلاثاء 40.5% من إجمالي 518 ألف طن من فول الصويا المستورد المعروض في المزاد، وسط توقعات بمزيد من المزادات في الأسابيع المقبلة.



وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من فول الصويا بلغت 11.88 مليون طن في سبتمبر، بانخفاض 7.7% عن نفس الشهر من العام الماضي.