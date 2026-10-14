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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن تحييد 1250 عنصراً من الميليشيات المسلحة خلال 24 ساعة

جنود الجيش اليمني- صورة أرشيفية
جنود الجيش اليمني- صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحييد 1250 عنصراً من الميليشيات المسلحة “الحوثيين” خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر 2309 عمليات استهداف دقيقة ومباشرة ضمن عملية "فجر اليمن".

2300 عملية استهداف


وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي إن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية والراجمات ووحدات القناصة، واستهدفت مواقع وتجمعات عسكرية في جبهات ومحاور قتال مختلفة.


وأوضح أن الضربات أسهمت في تفكيك خطوط دفاع الميليشيا وإسكات مصادر النيران واستهداف مراكز القيادة والسيطرة وقطع خطوط الإمداد وضرب التعزيزات والاحتياطيات العسكرية.


تدمير 460 آلية وتعطيلها


وأضاف النزيلي أن التقديرات الميدانية تشير إلى تحييد نحو 1250 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير أو إعطاب أكثر من 460 آلية وعربة ووسيلة عسكرية، مع استمرار الضربات الجوية والكمائن ضد تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم في محافظة تعز، بهدف استنزاف قدراتهم وإحباط محاولات تعويض خسائرهم وإعادة تنظيم قواتهم.

دعوة لتجنب المواقع العسكرية

ودعت القوات المسلحة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد وتجنب المواقع والتجمعات العسكرية ومناطق الاشتباكات.


وأكدت استمرار إتاحة العودة الآمنة والعفو المعلن عنه من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، لمن يترك السلاح ويتوقف عن القتال ويعود إلى أسرته ووطنه.

اتهام الحوثيين باستهداف المدنيين

ولفت النزيلي إلى أن ميليشيا الحوثي تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في تعز، معتبراً أن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.وأكد التزام القوات المسلحة بقواعد القانون الدولي الإنساني وحصر عملياتها في الأهداف العسكرية المشروعة.

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