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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تدعو الأطراف الليبية لتحويل التزامات الانتخابات إلى خطوات عملية

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

دعت بريطانيا الأطراف الليبية إلى الانتقال من التعهدات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، مؤكدة أن الالتزامات المتعلقة بالانتخابات "على الورق" يجب أن تُترجم إلى خطوات ملموسة على الأرض.

وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، إن بلادها ترحب بالاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 24 شهراً، مشددة على ضرورة وفاء المشاركين بالتزاماتهم والانخراط مع نطاق أوسع من الأطراف، وتجنب إعادة فتح القضايا التي سبق التوصل إلى تسويات بشأنها.

وأكدت ماكنتوش، التي تتولى بلادها صياغة ملف ليبيا في مجلس الأمن، أهمية الحفاظ على دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» في تيسير تسوية سياسية شاملة والمساعدة في إعادة توحيد مؤسسات الدولة.

وأضافت أن وجود سلطة تنفيذية موحدة يمثل عنصراً أساسياً في دفع العملية السياسية، إلى جانب حماية حقوق الإنسان وضمان المشاركة الكاملة للمرأة.

وأعربت عن قلقها إزاء تقارير عن حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وهجمات على البنية التحتية المدنية، داعية إلى تعزيز المساءلة ودعم قضاء مستقل وأكثر فاعلية.

وشددت على أن الأطراف الليبية مطالبة بتوفير خيار ديمقراطي وفرص اقتصادية وأمن للمواطنين، معتبرة أن نجاح العملية السياسية يتوقف على تحويل التعهدات الحالية إلى نتائج ملموسة.

بريطانيا الأطراف الليبية التعهدات السياسية

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