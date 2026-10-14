ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي وهو يصارع نمراً ويعانقه

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو مُولد بالذكاء الاصطناعي يظهره وهو يلاحق نمراً سيبيرياً ويصارعه قبل أن يعانقه ضاحكاً، في إشارة إلى قوته وقدرته على السيطرة حتى على أشرس الخصوم.

📹🐅 ترامب ينشر مقطع فيديو مُنشأً بالذكاء الاصطناعي يظهره وهو يصارع نمرًا ويعانقه ⭕️ وكان الرئيس الأمريكي قد شارك قبل ذلك مقطع فيديو لنمر يهاجم زائرًا في حديقة حيوان ببريطانيا، إضافة إلى مقطع يوثق عدة هجمات شنتها أسود. https://t.co/lh5ZZKX4pe — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 14, 2026



من فيديو هجوم حقيقي إلى فيديو مُصنّع



وكان ترامب قد نشر قبل ذلك مقطعين لهجمات حيوانات مفترسة على بشر.فخلال اليومين الماضيين تصدر مشهد مرعب لمواجهة بين نمر وشاب أعزل مواقع التواصل، يعود لهجوم وقع السبت الماضي في متنزه يوركشاير البريطاني للحياة البرية.



وأعاد ترامب الثلاثاء نشر المقطع ومدته 41 ثانية دون صوت، حيث ظهر النمر وهو يعض مؤخرة عنق الرجل ويثبته أرضاً أثناء مقاومته ثم يضرب ساقيه بمخالبه، وكتب معلقاً: "لا تعبثوا مع الطبيعة أبداً!".



وبعد دقيقة واحدة فقط، نشر ترامب مقطعاً آخر مدته 24 ثانية يضم مجموعة لقطات لهجمات أسود على أشخاص مصحوباً بموسيقى مرحة دون أي تعليق.



ثم عاد الرئيس الأمريكي الأربعاء ليعيد نشر فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يظهره وهو يهاجم النمر ويطرحه أرضاً قبل أن يعانقه وهو يضحك، في محاولة لاستعراض القوة والسيطرة.