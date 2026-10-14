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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي وهو يصارع نمراً ويعانقه

ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي يظهره يصارع نمراً ويعانقه
ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي يظهره يصارع نمراً ويعانقه
خاطر عبادة

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو مُولد بالذكاء الاصطناعي يظهره وهو يلاحق نمراً سيبيرياً ويصارعه قبل أن يعانقه ضاحكاً، في إشارة إلى قوته وقدرته على السيطرة حتى على أشرس الخصوم.

 


من فيديو هجوم حقيقي إلى فيديو مُصنّع


وكان ترامب قد نشر قبل ذلك مقطعين لهجمات حيوانات مفترسة على بشر.فخلال اليومين الماضيين تصدر مشهد مرعب لمواجهة بين نمر وشاب أعزل مواقع التواصل، يعود لهجوم وقع السبت الماضي في متنزه يوركشاير البريطاني للحياة البرية.


وأعاد ترامب الثلاثاء نشر المقطع ومدته 41 ثانية دون صوت، حيث ظهر النمر وهو يعض مؤخرة عنق الرجل ويثبته أرضاً أثناء مقاومته ثم يضرب ساقيه بمخالبه، وكتب معلقاً: "لا تعبثوا مع الطبيعة أبداً!".


وبعد دقيقة واحدة فقط، نشر ترامب مقطعاً آخر مدته 24 ثانية يضم مجموعة لقطات لهجمات أسود على أشخاص مصحوباً بموسيقى مرحة دون أي تعليق.


ثم عاد الرئيس الأمريكي الأربعاء ليعيد نشر فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يظهره وهو يهاجم النمر ويطرحه أرضاً قبل أن يعانقه وهو يضحك، في محاولة لاستعراض القوة والسيطرة.

ترامب يصارع نمرا الذكاء الاصطناعي أمريكا ترامب

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