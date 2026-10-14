طرح التريلر الرسمي لفيلم «ولا كان عالبال» بطولة نور النبوي وياسمينا العبد

كشف صناع فيلم «ولا كان عالبال» عن الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم ، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية يوم 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة نور النبوي وياسمينا العبد ومروان المسلماني.

ويكشف التريلر عن أجواء تجمع بين الرومانسية والكوميديا، من خلال مجموعة من المواقف التي تتداخل فيها العلاقات العاطفية بالمفارقات الكوميدية، مع تقديم لمحات من الشخصيات وتطور الأحداث، دون الإفصاح عن تفاصيل القصة كاملة.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة الأقصر، وتظهر معالمها التاريخية ضمن المشاهد، وتمنح العمل أجواء بصرية مختلفة.

أبطال ولا كان عالبال

ويشارك في بطولة «ولا كان عالبال» عدد من الفنانين الشباب، في مقدمتهم نور النبوي وياسمينا العبد ومروان المسلماني، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الكوميدية الرومانسية التي تتناول العلاقات الإنسانية في إطار اجتماعي خفيف.

ويأتي طرح التريلر ضمن الحملة الدعائية للفيلم، قبل انطلاق عرضه السينمائي في 21 أكتوبر الجاري.