«The Odyssey» يقترب من 1.8 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي

واصل فيلم «The Odyssey» للمخرج كريستوفر نولان تحقيق إيرادات ضخمة في دور العرض، بعدما اقترب إجمالي حصيلته العالمية من 1.8 مليار دولار، ليعزز مكانته بين أبرز النجاحات السينمائية لعام 2026.

وبلغت إيرادات الفيلم نحو مليار و780.9 مليون دولار عالميًا، موزعة بين 623.5 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، ونحو مليار و157.3 مليون دولار في الأسواق الدولية. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الإقبال على الفيلم بعد انطلاق عرضه في 17 يوليو الماضي.

وسجل العمل بذلك أعلى إيرادات محلية لفيلم يتصدر مات ديمون بطولته، متجاوزًا الأرقام التي حققتها أفلامه السابقة في شباك التذاكر الأمريكي والكندي.

كريستوفر نولان يعيد ملحمة هوميروس إلى السينما

يقدم «The Odyssey» معالجة سينمائية لملحمة الشاعر الإغريقي هوميروس، ويتتبع رحلة أوديسيوس، الذي يجسد شخصيته مات ديمون، في محاولته العودة إلى موطنه بعد حرب طروادة، وسط رحلة محفوفة بالمخاطر والمواجهات مع مخلوقات أسطورية وقوى خارقة.

ويشارك في بطولة الفيلم توم هولاند، وآن هاثاواي، وزندايا، وروبرت باتينسون، إلى جانب مجموعة من النجوم، بينما يتولى نولان الإخراج وكتابة السيناريو.

وحقق الفيلم انطلاقة قوية عند طرحه، إذ جمع 264.1 مليون دولار عالميًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، وفقًا لبيانات أعلنتها شركة يونيفرسال بيكتشرز، فيما بلغت ميزانية إنتاجه نحو 250 مليون دولار.

ويواصل الفيلم حصد الإيرادات في الأسواق المختلفة، مستفيدًا من جماهيرية نولان ونجومه، إلى جانب تقديم واحدة من أشهر الملاحم الكلاسيكية في معالجة تعتمد على المغامرة والخيال والعناصر البصرية الضخمة.