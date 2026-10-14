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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سمر الحسيني نجمة أراب أيدول تطرح " زي الفل"

سمر الحسيني
سمر الحسيني
تقى الجيزاوي

تعيش نجمة برنامج "آراب أيدول" الفنانة سمر الحسيني حالة من النشاط الفني المكثف، حيث أطلقت رسمياً أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “زي الفل” . 

الأغنية صِيغت كلماتها بقلم الشاعرة سلمى رشيد، ولحنها الموسيقار خالد جنيدي، بينما حملت البصمة الفنية للموزع بيشوي سمير الذي تولى مهام التوزيع والميكس والهندسة الصوتية، لتخرج الأغنية في قالب موسيقي عصري يبرز قدرات سمر الصوتية.


ويأتي طرح هذا العمل الفني كخطوة تالية مباشرة للحالة الإيجابية والنجاح الملموس الذي حققه "الميني ألبوم" الأخير للفنانة سمر الحسيني، والذي حصد تفاعلاً واسعاً ونسب مشاهدة عالية علي كافة المنصات . 

وكانت سمر قد افتتحت سلسلة نجاحاتها في الألبوم بأغنية "ننسى مين"، التي جددت فيها التعاون مع الثلاثي الفني: الشاعر أحمد عبد المنعم، الملحن خالد جنيدي، والموزع بيشوي سمير.

أغاني سمر الحسيني

ولم يتوقف تنوع الألبوم عند هذا الحد، بل ضم توليفة غنائية لاقت استحسان المتابعين؛ من إنتاج رجل الأعمال كفاح زهرة وهي أغنية "وحياة أبوك" (كلمات هاني الصغير، ألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع حازم رأفت)، وأغنية "فيتامين سعادة" بالتعاون مع أحمد عبد المنعم  وخالد جنيدي وبيشوي سمير. كما عززت الألبوم بعملين حملا توقيع الملحن خالد جنيدي والموزع بيشوي سمير، هما "ست بـ 100 راجل" من كلمات سلمى رشيد، و"بنت شرقية" من كلمات محمد الغنيمي.وأنتج لها المنتج وليد رأفت أغنيتنان وهما
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