زينة طارق تواصل رحلة البطولات.. ذهبية جديدة في كأس مصر للجمباز

تواصل اللاعبة زينة طارق محمد كتابة اسمها بين المواهب الواعدة في رياضة الجمباز، بعدما نجحت في حصد الميدالية الذهبية بالمستوى الأول في بطولة كأس مصر للجمباز آنسات تحت 7 سنوات، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى مشوارها الرياضي الذي بدأ مبكرًا، ويؤكد امتلاكها موهبة تستحق الدعم والتشجيع.

تتويج وبطولات متعددة مشوار البطلة الصغيرة

لم يكن فوز زينة بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر إنجازها الأول، إذ سبق لها المشاركة في بطولة الجمهورية عام 2025، لتبدأ في سن صغيرة رحلة المنافسة في البطولات الرياضية، وتكتسب الخبرات التي تساعدها على تطوير مستواها وتحقيق نتائج مميزة.

وظهرت البطلة الصغيرة في صورة تذكارية عقب فوزها، وهي تحمل كأس البطولة وتتزين بالميدالية الذهبية، بابتسامة تعكس سعادتها بالإنجاز الذي حققته، بعد التدريبات والاستعدادات التي تتطلبها رياضة الجمباز، المعروفة بحاجتها إلى التركيز والمرونة والتوازن والانضباط.

موهبة واعدة تجمع بين المرونة والتركيز والانضباط

وتطمح زينة طارق محمد عبد العزيز إلى مواصلة مشوارها الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة، بعدما سجلت حضورها في بطولة الجمهورية عام 2025، ونجحت في حصد ذهبية المستوى الأول ببطولة كأس مصر للجمباز آنسات تحت 7 سنوات.

زينة ليست مجرد طفلة تحمل ميدالية ذهبية، بل موهبة صغيرة تخطو خطواتها الأولى نحو مستقبل رياضي واعد، لتثبت أن طريق البطولات يمكن أن يبدأ من سن مبكرة، وأن كل إنجاز جديد قد يكون بداية لحكاية نجاح أكبر.