رد حاسم من السادات.. أبو الغيط يكشف كواليس طرح مصري للانسحاب الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن وزير الخارجية المصري التقى بهنري كيسنجر في يوليو 1973 وقال له كيسنجر "المهزوم يدفع ثمن هزيمته".

وقال أحمد أبو الغيط في كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي: "قلت لكيسنجر إنت أحد العوامل اللي شجعت الرئيس السادات بالذهاب إلى قرار الحرب لاستعادة الأرض".



وتابع أبو الغيط: "الرئيس السادات أوفد حافظ إسماعيل إلى رومانيا بطرح مصري لتسوية تنهي حالة الحرب والانسحاب الإسرائيلي في أغسطس 1973 وياتي الرد بأن إسرائيل بتقول إنها على استعداد لانسحاب جزئي حتى 50 كيلو متر لما بعد ممرات سيناء ويبقى الوضع في سيناء من العريش لرأس محمد تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 25 سنة".



وأكمل أبو الغيط: "قرر السادات خوض الحرب في أكتوبر 1973 لاستعادة الأرض".

