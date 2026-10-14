أبو الغيط: الاستراتيجية المصرية جمعت بين القوة العسكرية والدبلوماسية لاستعادة سيناء

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لاستعادة سيناء، ارتكزت على محورين رئيسيين، هما بناء قوة عسكرية قادرة على استعادة الأرض بالقوة إذا لزم الأمر، والتحرك الدبلوماسي على مختلف المستويات للوصول إلى شرعية دولية تُلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

وقال أحمد أبو الغيط، خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أن قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر 1967، تناول انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضٍ احتُلت خلال حرب يونيو، إلى جانب التوصل إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

استعادة الأراضي المصرية

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا بارزًا في حرب أكتوبر 1973، بالتوازي مع الدور العسكري، من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى استعادة الأراضي المصرية المحتلة ودعم الموقف المصري على الساحة الدولية.