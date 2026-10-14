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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو الغيط: مصر قادرة على إفراز قادة تاريخيين.. والرئيس السيسي واجه تحديات مصيرية

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مصر قادرة دائمًا على إفراز قادة تاريخيين من أبنائها، يستطيعون مواجهة التحديات المصيرية التي تمر بها البلاد، مستشهدًا بالرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حرب أكتوبر 1973 

وأضاف أبو الغيط أن حرب أكتوبر 1973 جسدت قدرة القيادة السياسية والعسكرية المصرية والشعب المصري على قبول التحدي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، رغم صعوبة الظروف التي كانت تمر بها البلاد، مؤكدًا أن القوات المسلحة خاضت معركة استهدفت استعادة الأرض المحتلة، ونجحت في تغيير واقع الدولة المصرية.

وأوضح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أنه عاصر مرحلة حرب أكتوبر وكان يبلغ من العمر 25 عامًا، وشاهد حجم التحديات التي واجهتها مصر في ذلك الوقت، قبل أن يتولى لاحقًا منصب وزير الخارجية، ويعايش تحديات أخرى واجهت الدولة المصرية.

أحداث 30 يونيو

وأشار إلى أن مصر واجهت بعد نحو 40 عامًا تحديًا جديدًا خلال أحداث 30 يونيو، معتبرًا أن ما شهدته البلاد في المرحلتين يعكس أهمية دور القيادة والقوات المسلحة في التعامل مع التحديات التي تهدد مستقبل الدولة.

استحضار دروس حرب أكتوبر

وأكد أبو الغيط أن استحضار دروس حرب أكتوبر يبرز قدرة المصريين على تجاوز الأزمات، مشددًا على أن التاريخ يشهد على قدرة الشعوب العظيمة على إفراز قيادات تتحمل المسؤولية في اللحظات الفارقة.

حرب أكتوبر 1973 أحداث 30 يونيو أحمد أبو الغيط أكتوبر السيسي

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