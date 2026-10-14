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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نائبة محافظ الشرقية تشهد فعاليات الصالون الثقافي للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر واليوم العالمي للعصا البيضاء بمكتبة مصر العامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تحرص على دعم الأنشطة الثقافية والتوعوية التي تعزز قيم الانتماء والولاء للوطن، وتُخلّد ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بالتوازي مع الإهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات و نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والتعريف بالأدوات والتقنيات التي تدعم استقلاليتهم وتعزز قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية.

وفي هذا الإطار أناب المحافظ  المهندسة لُبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ لحضور الصالون الثقافى الذى نظمتة مكتبة مصر العامة بالزقازيق بالتنسيق مع لجنة شئون ذوى الهمم بالديوان العام  للاحتفال بذكرى نصر ال٦ من اكتوبر واليوم العالمى للعصا البيضاء وبمشاركة (٦٠) مواطن من المحاربين القدماء و ذوى الهمم من طلبة مدرسة النور والامل وأسرهم.

  أوضحت نائبة المحافظ أن تنظيم هذه الفعاليات يعكس أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الثقافية في نشر الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، لافتة لأهمية  استعادة ذكريات أبطال حرب أكتوبر ومناقشة الروايات التي توثق بطولاتهم وتبرز العبور بين الأمل والرجاء.

 أضافت نائبة المحافظ أن الإحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء فرصة للتعريف بأهميتها في دعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ونشر الوعي بالخدمات والتقنيات المساعدة التي تسهم في تيسير حياتهم اليومية.

ومن جانبها اشارت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق ان الفعالية تضمنت حوار ثقافي حول توثيق بطولات وتضحيات ابطالنا فى الحرب  يديره الناقد الأدبي بهاء الصالحي، بمشاركة المقاتل الأديب أحمد عبده، والمقاتل خيري السيد فاضل وتم توزيع شهادات تقدير عليهم تقديرا لبطولاتهم خلال حرب ٦ أكتوبر .

واشار المهندس السيد الغندور رئيس لجنة ذوى الهمم بالديوان العام ان الاحتفال  باليوم العالمي للعصا البيضاء تضمن تنظيم فقرات ثقافية وترفيهية لطلبة مدرسة النور والأمل والتوعية بأهمية العصا البيضاء  ودورها في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وسلامتهم وعرض الخدمات التي تقدمها مكتبة مصر العامة لذوى الهمم وتشمل "توفير  كتب برايل والكتب المسموعة والبرامج المساعدة" وتنظيم تدريب عملي مبسط على استخدام العصا البيضاء والتعريف بالتقنيات المساعدة وعرض مواهب الطلبة المكفوفين وفقرات فنية وموسيقي.

وعلى هامش الفاعلية قامت نائبة المحافظ بتفقد المعرض الذى نظمته المكتبة  فى حديقة المكتبة على مدار يومان ويضم منتجات  يدوية "كروشيه وملابس وسجاد ومنتجات العناية الشخصية ووجبات جاهزة  والحلويات والمخبوزات  وذلك بالتعاون مع جمعية أحباب مصر لخدمة ورعاية المكفوفين بالشرقية.

وتأتي هذه الفعاليات تفعيلا لمبادرة (اسرتى قوتى) و تأكيدًا على أهمية التكامل بين المؤسسات الثقافية وجمعيات ومنظمات ذوى الاعاقة  ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في نشر الوعي، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة.

الشرقية محافظ الشرقية الأنشطة الثقافية الانتماء والولاء ذوي الإعاقة

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