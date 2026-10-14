تصعيد ميداني في غزة.. شهداء وقصف مكثف ونزوح من المناطق الشرقية بالقطاع

تتواصل التطورات الميدانية في قطاع غزة، وسط تصعيد عسكري إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة، مع سقوط شهداء ومصابين وتزايد حركة نزوح الفلسطينيين من المناطق الشرقية، جراء إطلاق النار والقصف المدفعي المكثف.

شهيدة ومصابون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

وأفاد بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، باستشهاد فلسطينية وإصابة عدد من المواطنين، بينهم طفلة، إثر غارة نفذتها مروحية إسرائيلية واستهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، فجر اليوم.

وأوضح أن جثمان الشهيدة شُيّع، فيما يواصل المصابون تلقي العلاج داخل مستشفى الشفاء، مشيرًا إلى استشهاد فلسطيني آخر متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة استهدفت حي الصبرة جنوبي المدينة.

نيران مكثفة تستهدف الشجاعية والزيتون

وفي سياق متصل، تشهد المناطق الشرقية من قطاع غزة إطلاقًا مكثفًا لنيران الرشاشات باتجاه حيي الشجاعية والزيتون، بالتزامن مع توسيع نطاق ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» باتجاه المناطق المجاورة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وما يصاحبها من مخاوف متزايدة بين السكان من اتساع رقعة الاستهداف.

نزوح غربًا وقصف مدفعي شرق دير البلح

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن تصاعد إطلاق النار دفع أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين إلى النزوح غربًا، بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا، وسط مخاوف من استمرار الهجمات الإسرائيلية على المناطق الشرقية.

وأضاف أن المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، تتعرض لقصف مدفعي مكثف، تتردد أصداؤه بالقرب من خيام النازحين، ما يزيد من معاناة العائلات الفلسطينية التي تواجه ظروفًا إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة.