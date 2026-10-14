جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "حماس" بمدينة غزة

قال جيش الحتلال الإسرائيلي، إنه اغتال مؤمن أحمد سلامة العي، الذي وصفه بأنه أحد قادة الجناح العسكري لحركة “حماس”.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن العي، شارك في احتجاز رهائن داخل قطاع غزة خلال الحرب، وعمل مساعدا لقادة لواء غزة التابع للحركة.

وأضاف البيان، أن "العي كان يعمل مؤخرا على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين، إلى جانب إعادة بناء قدرات الحركة"، معتبرا أن هذه الأنشطة تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبها، قالت مستشفى شهداء الأقصى بإصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.