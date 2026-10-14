شهباز شريف: باكستان تقف إلى جانب السعودية بموجب اتفاقية الدفاع في مكة



أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، وقوف باكستان بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية لحماية سيادتها ودفاعها وأمنها الإقليمي بموجب اتفاقية الدفاع في مكة، وذلك خلال لقائه الأمين العام لتحالف الدفاع في مكة، الفريق (المتقاعد) نعمان محمود.

يأتي هذا التصريح في ظل استمرار الهجمات التي تشنها الفصائل اليمنية -الموالية لإيران- على البنية التحتية المدنية والنفطية في السعودية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من اثني عشر شخصاً وإصابة العشرات، مما أثار مخاوف بشأن اتساع نطاق التأثير الإقليمي للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

كانت كل من باكستان والسعودية وتركيا قد وقعت على اتفاقية الدفاع المشترك في مكة المكرمة في 7 أغسطس 2026، متعهدةً باعتبار أي هجوم مسلح على أحد الأعضاء بمثابة هجوم على الجميع. وتُعد اتفاقية الدفاع هذه واحدة من أهم ترتيبات الأمن الجماعي الجديدة في المنطقة.

وكان التحالف قد أعلن عن تعيين محمود خلال اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية التابعة له في الرياض بتاريخ 5 أكتوبر، حيث اتفقت الدول الثلاث أيضاً على تجهيز القوات والقدرات العسكرية المنصوص عليها في الاتفاقية لضمان سرعة نشرها في المملكة العربية السعودية.

وذكر مكتب شريف، عقب لقائه بمحمود، أن "رئيس الوزراء أعرب عن تمنياته الطيبة للفريق (المتقاعد) نعمان محمود بمناسبة توليه منصبه، ووصف اتفاقية مكة بأنها علامة فارقة وتاريخية من أجل السلام والوحدة والاستقرار في المنطقة".

وأضاف المكتب: "أكد رئيس الوزراء أن باكستان تقف جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية -بموجب اتفاقية الدفاع في مكة- دعماً لسيادتها ودفاعها وأمنها الإقليمي".

وجاء هذا التصريح بعد ساعات من إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط حطام في الرياض، وذلك عقب اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة، حسبما أفاد الدفاع المدني السعودي اليوم الأربعاء. كما نشرت الهيئة صوراً تظهر الأضرار التي لحقت بمساكن مدنية.

تعاملت المملكة أمس الثلاثاء مع عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وذلك وفقاً لما ذكرته السلطات. وقد توعدت الحكومة السعودية بأن يواجه المتمردون الحوثيون -المدعومون من إيران- عواقب هجماتهم المتكررة على المملكة.

وأفاد مكتب شريف بأن الأمين العام لـ "تحالف مكة الدفاعي" قد أطلع رئيس الوزراء على الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي في إطار "ميثاق مكة".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم باكستان الكامل لحق المملكة العربية السعودية المشروع في الدفاع عن النفس.

وأضاف مكتب شريف أن رئيس الوزراء أكد مجدداً التزام باكستان الراسخ بحماية سيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها.

وفي يوم الثلاثاء، صرح وزير الدفاع الباكستاني بأن كافة موارد بلاده موضوعة تحت تصرف المملكة العربية السعودية للمساعدة في حماية المقدسات الإسلامية فيها، مجدداً تأكيد التزام إسلام آباد بأمن المملكة.

