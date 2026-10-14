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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدد من المدن الإماراتية

جانب من تساقط حبات البرد في الإمارات
جانب من تساقط حبات البرد في الإمارات
محمود نوفل

شهدت مناطق رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وعجمان ودبي بدولة الإمارات هطول أمطار متفاوتة الشدة حيث رُصد تساقط حبات برد كبيرة الحجم على طرق محددة مثل طريق "كدرا"، وطريق الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة، وطريق "كدرا-أسفني"، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة وتجمع للمياه في بعض المناطق.

وبدوره ؛ أفاد المركز الوطني للأرصاد بالإمارات بهطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد في مواقع مثل السيجي وكدرا وأسفني وشوكة.

 كما شهدت مناطق مثل المسيلي ومربض وسوق الجمعة وفلي هطول أمطار غزيرة، في حين سُجلت أمطار خفيفة إلى متوسطة في الرويضة ومسافي ودفتا. 

وبحسب المركز ؛ فقد طالت الأمطار الخفيفة أيضاً مناطق تشمل المدام ومصفوت وحتا. 

وشهدت أجزاء من دولة الإمارات هطول أمطار غزيرة وتساقطاً لحبات البرد، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد طقساً غائماً خلال اليومين المقبلين.
 

كما رُصد أيضا تساقط حبات برد كبيرة الحجم على طرق محددة، مثل طريق "كدرا" وطريق الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة وطريق "كدرا-أصفني".
 

ووفقاً المركز الوطني للأرصاد الصادر سجلت منطقة "شوكة" في رأس الخيمة أعلى معدل لهطول الأمطار لهذا اليوم، حيث بلغت الكمية 4.4 ملم.

كما يُتوقع أن تتراوح سرعة الرياح -التي ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية- بين 10 و25 كم/ساعة، مع احتمالية نشاطها لتصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً تزامناً مع تكون السحب، مما قد يثير الغبار. أما حالة البحر، فمن المتوقع أن تظل خفيفة الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

الإمارات طقس الإمارات الأمطار في الإمارات بحر عمان الخليج العربي

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