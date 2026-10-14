أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية عن احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم، الأربعاء، على عدد من مناطق المملكة.

وقال المركز السعودي إن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، بينما تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية والرياض.

ولفت إلى استمرار التوقع بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق وغرب المملكة.