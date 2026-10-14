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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية عن احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم، الأربعاء، على عدد من مناطق المملكة.

وقال المركز السعودي إن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، بينما تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية والرياض.

ولفت إلى استمرار التوقع بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق وغرب المملكة.

السعودية طقس السعودية أمطار رعدية مكة المكرمة

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