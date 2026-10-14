الرؤية تنخفض لـ1000 متر ورياح بـ60 كم/س.. تفاصيل تقلبات طقس الأربعاء وخريطة الأمطار

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد اليوم الأربعاء، إثر تمركز منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، يصاحبه نشاط لافت للرياح الغربية والجنوبية الغربية المؤدية لإثارة الرمال والأتربة وتراجع الرؤية الأفقية، مع ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن نشاط الرياح ستتراوح سرعته بين (30 إلى 40 كم/س) على معظم المناطق، ويكون مثيراً للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد أيضًا شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، بما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر

وتوقعت الهيئة انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على صحراء مطروح، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، مع هبات أحياناً تتراوح سرعتها بين (50 إلى 60 كم/س) على فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على سواحل (السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، وبلطيم)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (50 إلى 70 كم/س)، ويرتفع الموج ليصل من (2.5 إلى 4.5 متر).

خريطة تساقط الأمطار:

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر وتكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً على منطقتي (السلوم ومطروح) على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة: تتشكل بعض السحب المتفرقة مع فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث لا تتعدى 10%.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين وسائقي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة بتوخي الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة، مع ضرورة متابعة التحديثات والنشره الجوية الدورية الصادرة عنها.