وزير الخارجية يؤكد أهمية توسيع المشروعات المصرية اليابانية في القطاعات الحيوية

التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 14أكتوبر، يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأشاد عبد العاطي بمستوى التعاون القائم بين مصر والوكالة اليابانية في مختلف المجالات، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في دعم المشروعات التنموية.

كما أثنى على التعاون المثمر بين مصر واليابان في دعم أنشطة ومشروعات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز شراكاتها مع الجامعات اليابانية الرائدة، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير وتأهيل الكوادر البشرية المصرية، لاسيما في المجالات الهندسية والتكنولوجية المتخصصة، معرباً عن التطلع إلى توسيع نطاق المشروعات مع الوكالة اليابانية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الأخضر، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتوطين الصناعات.

وأكد وزير التخطيط الحرص على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية، مشيراً إلى ما يوفره السوق المصري من فرص لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الوكالة والقطاع الخاص في مصر.

من جانبها، أعربت النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية عن اعتزازها بالتعاون القائم بين اليابان ومصر، باعتباره نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية القائمة على الثقة والرؤية المشتركة، مشيدةً بما حققته المشروعات المشتركة من نتائج ملموسة في دعم مسيرة التنمية في مصر، مؤكدة مواصلة الوكالة العمل مع الحكومة المصرية لنقل الخبرات اليابانية في مجالات التعليم والبنية التحتية وبناء القدرات، مشيرةً إلى أن هذا التعاون الوثيق يعكس عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاق الشراكة خلال السنوات المقبلة.