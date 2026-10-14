الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم الحكومة اللبنانية وترسيخ سيادة الدولة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، دعم بلاده للحكومة اللبنانية وتعزيز قدراتها، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات وصفها بـ "التاريخية" نحو تنفيذ الإطار الثلاثي في لبنان، ومشددًا على التزام واشنطن بدعم الاتفاق والحكومة اللبنانية باعتبارها السلطة صاحبة السيادة.

وقال بيغوت، في تصريحات لقناة (العربية الحدث)، "إن الهدف النهائي للولايات المتحدة يتمثل في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية، وتهيئة مسار يقود إلى السلام والازدهار"، مؤكدًا استمرار الالتزام بدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاق.

واتهم حزب الله بجر الشعب اللبناني إلى الصراعات المتكررة، معتبرًا أن الحزب يمثل أكبر عائق أمام تنفيذ الإطار الثلاثي، وكذلك أمام تحقيق السلام والازدهار في لبنان.

وأضاف أن تحركات حزب الله، بحسب وصفه، تسببت في أضرار بمليارات الدولارات، فضلًا عن نزوح آلاف الأشخاص، مشددًا على أن إعادة إعمار مناطق الجنوب اللبناني تبدأ بنزع سلاح الحزب.