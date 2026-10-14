وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام وقسم المركبات وجراج المديرية

تفقد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام للاطمئنان على انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ومتابعة مؤشرات الأداء ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، يرافقه الدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفي حضور الدكتور محمد عاطف، مدير المستشفى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أقسام المستشفى المختلفة، حيث شملت الجولة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، كما حرص على الاستماع إلى المرضى وذويهم بالعيادات الخارجية، للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، وتلبية أي احتياجات طبية لهم، مؤكداً حرص المديرية على تحسين جودة الخدمات الصحية وتذليل أي عقبات قد تواجه المرضى والأطقم الطبية.

كما تفقد الدكتور أحمد البيلي قسم الأشعة، وقام بمتابعة مؤشرات التردد على وحدة الأشعة المقطعية الجديدة، مؤكداً على أهمية الصيانة الدورية للجهاز للمحافظة على الكفاءة التشغيلية له بصورة مستمرة، كما تفقد بنك الدم التخزيني، للتأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم، واطمأن على انتظام العمل بقسم العناية المركزة للقلب، وقسم جراحات القلب المفتوح، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة آلام الصدر، والعناية المركزة للطوارئ، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل الإجراءات التمريضية والعلاجية واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، وأكد وكيل الوزارة أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة وكافة سياسات مكافحة العدوى.

وفي نهاية زيارته للمستشفى، عقد الدكتور أحمد البيلي اجتماعاً مع إدارة مستشفى الزقازيق العام ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية، بحضور الدكتورة صفاء حمدي، مدير عام الصيدلة، ومدير إدارة المستشفيات، ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، لمناقشة تقارير المرور الإشرافية على المستشفى، واستعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة سرعة تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال المرور الإشرافي ومناقشتها بالاجتماع، موجهاً إدارة المستشفيات بالمديرية بمتابعة تنفيذ التكليفات خلال الأسبوع التالي، وموافاته بتقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات، لعرضه على وكيل الوزارة، والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتحقيق التحسن المطلوب في مستوى الأداء وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وعقب زيارته لمستشفى الزقازيق العام، قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على قسم المركبات وجراج مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية به، والتي تتم من خلال ميزانية المديرية، بهدف رفع كفاءة الجراج وتحسين بيئة العمل وتنظيم حركة المركبات والسيارات التابعة للمديرية، كما ناقش مع جمعة محمود رئيس قسم المركبات حالة السيارات والمركبات الموجودة بالجراج، وآليات إجراء الصيانة الدورية، وموقف السيارات التي تحتاج إلى إصلاح أو التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها، موجهاً بضرورة إجراء الحصر الدقيق لكافة المركبات، ومتابعة حالتها الفنية، وإعداد المقايسات التقديرية اللازمة للإصلاحات المطلوبة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، والحفاظ على أصول المديرية، ورفع كفاءة التشغيل بما يتناسب مع احتياجات العمل ودعم الخدمات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة.