قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنمية المحلية والبيئة: دفن دولفين نافق بشاطئ رأس البر وفق الإجراءات العلمية والبيئية المتبعة
مصر تشارك بالاحتفال في اليوم العربي للبيئة بفعاليات توعوية بالمدارس والجامعات
%70 من الناتج المحلي| مصر تستهدف خفض الدين خلال 3 سنوات.. و5.1% معدل النمو المستهدف
مديرة صندوق النقد الدولي تبدي تفاؤلها بشأن إعادة التفاوض على ديون السنغال
وزيرة الإسكان تستعرض جهود الاستجابة السريعة خلال سبتمبر في التعامل مع شكاوى المواطنين
حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟
ارتفاع أسعار الدواجن 21% في أكتوبر 2026.. والتجار: تصحيح وسعر عادل بعد التراجعات الكبيرة
قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم المصري بدون دخول “رياض الأطفال”
وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
باكستان تحث على إصلاحات لمواجهة تحديات التجارة والمناخ
عمليات التجارة البحرية: تعرض سفينة حاويات لحادث في مضيق هرمز
أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام وقسم المركبات وجراج المديرية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام للاطمئنان على انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ومتابعة مؤشرات الأداء ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، يرافقه الدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفي حضور الدكتور محمد عاطف، مدير المستشفى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أقسام المستشفى المختلفة، حيث شملت الجولة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، كما حرص على الاستماع إلى المرضى وذويهم بالعيادات الخارجية، للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، وتلبية أي احتياجات طبية لهم، مؤكداً حرص المديرية على تحسين جودة الخدمات الصحية وتذليل أي عقبات قد تواجه المرضى والأطقم الطبية.

كما تفقد الدكتور أحمد البيلي قسم الأشعة، وقام بمتابعة مؤشرات التردد على وحدة الأشعة المقطعية الجديدة، مؤكداً على أهمية الصيانة الدورية للجهاز للمحافظة على الكفاءة التشغيلية له بصورة مستمرة، كما تفقد بنك الدم التخزيني، للتأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم، واطمأن على انتظام العمل بقسم العناية المركزة للقلب، وقسم جراحات القلب المفتوح، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة آلام الصدر، والعناية المركزة للطوارئ، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل الإجراءات التمريضية والعلاجية واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، وأكد وكيل الوزارة أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة وكافة سياسات مكافحة العدوى.

وفي نهاية زيارته للمستشفى، عقد الدكتور أحمد البيلي اجتماعاً مع إدارة مستشفى الزقازيق العام ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية، بحضور الدكتورة صفاء حمدي، مدير عام الصيدلة، ومدير إدارة المستشفيات، ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، لمناقشة تقارير المرور الإشرافية على المستشفى، واستعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة سرعة تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال المرور الإشرافي ومناقشتها بالاجتماع، موجهاً إدارة المستشفيات بالمديرية بمتابعة تنفيذ التكليفات خلال الأسبوع التالي، وموافاته بتقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات، لعرضه على وكيل الوزارة، والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتحقيق التحسن المطلوب في مستوى الأداء وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وعقب زيارته لمستشفى الزقازيق العام، قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على قسم المركبات وجراج مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية به، والتي تتم من خلال ميزانية المديرية، بهدف رفع كفاءة الجراج وتحسين بيئة العمل وتنظيم حركة المركبات والسيارات التابعة للمديرية، كما ناقش مع جمعة محمود رئيس قسم المركبات حالة السيارات والمركبات الموجودة بالجراج، وآليات إجراء الصيانة الدورية، وموقف السيارات التي تحتاج إلى إصلاح أو التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها، موجهاً بضرورة إجراء الحصر الدقيق لكافة المركبات، ومتابعة حالتها الفنية، وإعداد المقايسات التقديرية اللازمة للإصلاحات المطلوبة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، والحفاظ على أصول المديرية، ورفع كفاءة التشغيل بما يتناسب مع احتياجات العمل ودعم الخدمات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة.

الزقازيق العام مستشفى الزقازيق العام بالشرقية وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

دعاء الفجر

دعاء الفجر .. أدعية مستجابة بعد الأذان وتفك الكرب وتزيد الرزق

أقطاي عبدالله

سر استبعاد أقطاي عبد الله من قائمة الأهلي في مواجهة كيتارا الأوغندي

مباراة القمة

المساعد حسم الأمر.. إبراهيم نورالدين: «شيكو بانزا» خلق الاحتكاك مع «داري» ولا يستحق ركلة جزاء

ترشيحاتنا

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

وزير المالية

65% من الاستثمارات يقودها القطاع الخاص.. و5.1% معدل نمو الاقتصاد المصري

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط يبحث مع جايكا تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات يابانية جديدة

بالصور

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد