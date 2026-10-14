إحالة 27 عامل مقصر للتحقيق بالوحدات المحلية بمركزي الزقازيق وديرب نجم

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة عدد من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالوحدات المحلية لمراكز مدن المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. مؤكداً أن الإنضباط والإلتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة إستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

ومن جانبه أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل لجنة للمرور على الوحدات المحلية التابعة لمركزي الزقازيق وديرب نجم لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

واشار الي انه أسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدم تواجد (١٥) من العاملين بمقر الوحدة المحلية بصفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم و التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد (٥ ) من العاملين بمقر الوحدة المحلية بشيبة النكارية التابعة لمركز ومدينة الزقازيق والتسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تبين عدم تواجد 2 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بالشوبك التابعة لمركز ومدينة الزقازيق كذلك عدم حضور(٥) من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.