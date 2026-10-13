بحوزته 300 قطعة.. المشدد 10 سنوات لمتهم بتجارة الحشيش في الشرقية

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد وحازم بشير أحمد وأسامة محمد عبد الهادي وبسكرتارية حاتم إمام وسامي سمير، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة من جوهر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة مركز شرطة الحسينية وذلك بعد ضبطه وبحوزته 300 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتعود تفاصيل القضية رقم 2961 لسنة 2026 جنح مركز الحسينية إلى اتهام محمد. م. ال 45 عاما ويعمل طباخا ومقيما بدائرة مركز شرطة الحسينية بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار وبحوزته حقيبة تحتوي على 300 قطعة من جوهر الحشيش بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قام بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيما تضمنت المضبوطات كمية من مخدر الحشيش ومبلغا ماليا وهاتفا محمولا.

وأشارت أوراق القضية إلى أنه بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر بأن المبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وتنفيذا لإذن النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قبل إحالته إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.