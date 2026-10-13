القوات المسلحة اليمنية: استهدافات الجبهتين الشرقية والجنوبية ركزت على تفكيك منظومة الدفاع

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الاستهدافات التي نُفذت على الجبهتين الشرقية والجنوبية ركزت على تفكيك منظومة الدفاع، في إطار العمليات العسكرية الجارية على عدد من الجبهات.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة منظومة الدفاع المستهدفة، أو المواقع التي طالتها العمليات، أو النتائج الميدانية المترتبة عليها.

ويُعد استهداف منظومات الدفاع أحد الأهداف العسكرية التي تسعى العمليات الهجومية إلى تحقيقها، لما قد يترتب عليه من تأثير في قدرات الرصد والتصدي للهجمات، غير أن تحديد طبيعة التأثير في هذه الحالة يتطلب معلومات ميدانية موثقة بشأن الأهداف التي تعرضت للاستهداف وحجم الأضرار التي لحقت بها.

كما تظل تفاصيل العمليات على الجبهتين الشرقية والجنوبية، بما في ذلك توقيتها والوسائل المستخدمة فيها والجهات التي نفذتها، بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات الرسمية، في ظل عدم توافر بيانات مستقلة كافية لتأكيد ملابسات الاستهدافات ونتائجها.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل العمليات أو حجم الخسائر الناتجة عنها، فيما لم تتوافر معلومات إضافية بشأن التطورات الميدانية اللاحقة أو انعكاسات الاستهدافات على الوضع العسكري في المنطقتين.