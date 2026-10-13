رئيس الطيران المدني الكويتي والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان استمرارية العمليات بمطار الكويت الدولي

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت الشيخ المهندس حمود مبارك الصباح، مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت ستيفن باتل، استمرارية العمليات في مطار الكويت الدولي في أعقاب الاضطرابات الأخيرة.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي أن اللقاء تضمن الإشادة بالتدابير التي جرى اتخاذها لضمان استمرارية العمليات في مطار الكويت الدولي كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني.

وأضافت أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين الجانبين في مجال النقل الجوي.

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