إندونيسيا وأستراليا تعززان شراكتهما الدفاعية بمناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في جاوة الشرقية

أطلقت إندونيسيا وأستراليا مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في إقليم جاوة الشرقية الإندونيسي، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، وتطوير قدراتهما على تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة ومواجهة التحديات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر بيان أصدرته السفارة الأسترالية في جاكرتا، اليوم الثلاثاء، أن مناورات "كيريس ووميرا 26"، التي تُجرى في منطقة بانيوانجي خلال الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر الجاري، تشهد مشاركة نحو 1235 فردًا من القوات المسلحة الإندونيسية و1000 فرد من قوات الدفاع الأسترالية.

وقال قائد العمليات المشتركة بقوات الدفاع الأسترالية، نائب الأميرال جاستن جونز، إن المناورات تعزز الشراكة الممتدة بين البلدين، القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، مؤكدًا أهمية إندونيسيا بوصفها شريكًا مهمًا ودائمًا لأستراليا.

وأضاف جونز أن التدريبات تمثل أكبر نشاط للتدريب العسكري تنفذه أستراليا خارج أراضيها خلال العام الجاري، بما يعكس أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين وحرصهما على تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات العسكرية.

تتضمن المناورات تنفيذ عملية إنزال برمائي في جاوة الشرقية، وتدريبات بالذخيرة الحية، إلى جانب عمليات تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق البحري بين القوات البحرية للبلدين.

وأوضح جونز أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تفرض تحديات جغرافية وبيئية على البلدين، لا سيما فيما يتعلق بنشر القوات العسكرية وإدامة وجودها وقدرتها على العمل في ظروف عملياتية معقدة.

وأشار إلى أن مناورات "كيريس ووميرا" توفر بيئة تدريبية مشتركة تتيح للقوات الإندونيسية والأسترالية التعامل مع هذه التحديات، من خلال تنفيذ تدريبات عسكرية متقدمة والعمل جنبًا إلى جنب في عمليات متعددة المجالات.

وأكد أن المناورات يُتوقع أن تحقق فوائد أمنية ملموسة، من خلال تحسين قدرات نشر القوات وتعزيز التنسيق العسكري، فضلًا عن تقوية الردع في مواجهة أي محاولات للإكراه باستخدام القوة العسكرية.

وتُجرى مناورات "كيريس ووميرا" بصورة مشتركة بين البلدين مرة كل عامين منذ انطلاقها عام 2024.

وشاركت قوات الدفاع الأسترالية في تدريبات هذا العام بقوة برمائية على متن السفينة "إتش إم إيه إس تشولز"، إلى جانب السفينتين "إتش إم إيه إس بيرث" و"إتش إم إيه إس ستالورت".

كما شملت المشاركة طائرات "سي-130 جيه هيركوليز" التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي، وطائرات "بي سي-21" التابعة للسرب الرابع، فضلًا عن مدافع هاوتزر «إم 777» ومنظومات إطلاق الصواريخ المدفعية عالية الحركة التابعة للجيش الأسترالي.