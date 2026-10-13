قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الحوثيون يتصرفون بأسلوب سيئ للغاية.. وعادوا للظهور بتوجيه من إيران
من الحفظ إلى الإبداع.. كيف تغير مبادرة وزارة الاتصالات وجوجل طريقة مذاكرة طلاب الجامعات؟
دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
أوبك+ ترفع إنتاج النفط في سبتمبر رغم استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز
مجلس الوزراء السعودي: الفصائل المسلحة ستواجه عواقب اعتداءاتها
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة .. الرابط والفئات المستحقة
ترامب يتوعد إيران: ستدفع الثمن.. وقرار أمريكي بشأنها خلال وقت قريب جدًا
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا وأستراليا تعززان شراكتهما الدفاعية بمناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في جاوة الشرقية

إندونيسيا
إندونيسيا
أ ش أ

 أطلقت إندونيسيا وأستراليا مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في إقليم جاوة الشرقية الإندونيسي، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، وتطوير قدراتهما على تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة ومواجهة التحديات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر بيان أصدرته السفارة الأسترالية في جاكرتا، اليوم الثلاثاء، أن مناورات "كيريس ووميرا 26"، التي تُجرى في منطقة بانيوانجي خلال الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر الجاري، تشهد مشاركة نحو 1235 فردًا من القوات المسلحة الإندونيسية و1000 فرد من قوات الدفاع الأسترالية.

وقال قائد العمليات المشتركة بقوات الدفاع الأسترالية، نائب الأميرال جاستن جونز، إن المناورات تعزز الشراكة الممتدة بين البلدين، القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، مؤكدًا أهمية إندونيسيا بوصفها شريكًا مهمًا ودائمًا لأستراليا.

وأضاف جونز أن التدريبات تمثل أكبر نشاط للتدريب العسكري تنفذه أستراليا خارج أراضيها خلال العام الجاري، بما يعكس أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين وحرصهما على تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات العسكرية.

تتضمن المناورات تنفيذ عملية إنزال برمائي في جاوة الشرقية، وتدريبات بالذخيرة الحية، إلى جانب عمليات تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق البحري بين القوات البحرية للبلدين.

وأوضح جونز أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تفرض تحديات جغرافية وبيئية على البلدين، لا سيما فيما يتعلق بنشر القوات العسكرية وإدامة وجودها وقدرتها على العمل في ظروف عملياتية معقدة.

وأشار إلى أن مناورات "كيريس ووميرا" توفر بيئة تدريبية مشتركة تتيح للقوات الإندونيسية والأسترالية التعامل مع هذه التحديات، من خلال تنفيذ تدريبات عسكرية متقدمة والعمل جنبًا إلى جنب في عمليات متعددة المجالات.

وأكد أن المناورات يُتوقع أن تحقق فوائد أمنية ملموسة، من خلال تحسين قدرات نشر القوات وتعزيز التنسيق العسكري، فضلًا عن تقوية الردع في مواجهة أي محاولات للإكراه باستخدام القوة العسكرية.

وتُجرى مناورات "كيريس ووميرا" بصورة مشتركة بين البلدين مرة كل عامين منذ انطلاقها عام 2024.

وشاركت قوات الدفاع الأسترالية في تدريبات هذا العام بقوة برمائية على متن السفينة "إتش إم إيه إس تشولز"، إلى جانب السفينتين "إتش إم إيه إس بيرث" و"إتش إم إيه إس ستالورت".

كما شملت المشاركة طائرات "سي-130 جيه هيركوليز" التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي، وطائرات "بي سي-21" التابعة للسرب الرابع، فضلًا عن مدافع هاوتزر «إم 777» ومنظومات إطلاق الصواريخ المدفعية عالية الحركة التابعة للجيش الأسترالي.

إندونيسيا مناورات النطاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

قافلة طبية بالإسكندرية

جامعة الإسكندرية تقدم خدمات طبية مجانية لـ920 مواطنًا غربي المحافظة

عملية شراء السيارات المستعملة

قبل ما تشتري.. خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة في مصر والمهلة القانونية

الخبز السياحي والفينو

قبل ما تشتري من المخبز.. اعرف السعر الرسمي لرغيف الفينو والخبز السياحي لعام 2026

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد