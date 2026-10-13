قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن
وزير العدل ورئيسة النيابة الإدارية يلتقطان صورة تذكارية مع الأعضاء الجدد
بقرار من مدبولي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية" لمدة 4 سنوات
مستشار رئيس وزراء السودان: هناك مخطط يستهدف القاهرة والخرطوم مسنود بغرف إعلامية موجّهة
الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين
الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن
رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء: قطاع التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري
انهيار منزلين بشارع الخليج في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث
رئيس إنجي الفرنسية: التراجع عن عقود الطاقة الخضراء يهدد ثقة المستثمرين
أسامة ربيع: قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لتجارة الحاويات وتختصر المسافة والزمن
الصهاينة زعلانين.. أحمد موسى يشيد بهتافات جماهير الأهلي والزمالك في القمة 133
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للقضاء على السحابة السوداء.. جمع 146 ألف طن قش أرز فى الشرقية

قش الأرز
قش الأرز
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ  الشرقية رفع درجة الإستعداد بالمحافظة تزامناً مع  موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف ، من خلال منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، وذلك بالتنسيق  بين جهاز شئون البيئة و مديرية الزراعة و رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة شئون البيئة بالديوان العام بضرورة تخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية فضلا عن توعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمسائلة القانونية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء عبد الشافى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية والاسماعيلية أنه تم وضع خطة عمل متكاملة  بالتنسيق مع مديرية الزراعة والمراكز والمدن والأحياء للقضاء علي السحابة السوداء.

وأشار إلي أنه تم تشكيل غرفة طوارئ داخل مقر الفرع الاقليمى لمتابعة أعمال منظومة تجميع المخلفات الزراعية ومنع الحرق المكشوف وتطبيق  قانون المخلفات  رقم (٢٠٢) لسنة ٢٠٢٠  (وفقا لنص المادة رقم ٢٠ من القانون المذكور  (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات) ، وكذا نص المادة رقم (٧٠) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن (٥٠) ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (٢٠ ) من هذا القانون )

كما تم معاينة وفتح وتشغيل ( ٢٣٢)  موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابق لإشتراطات الحماية المدنية وهى "إستخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية  ،البعد عن الكتلة السكنية والتيار العالى والقرب من مصادر المياه والطرق الرئيسية " وتم  تجميع ( ١٤٥ ألف و  ٨٦٥ ) طن قش الأرز من بداية الحصاد.

وتم توفير عدد (٢٢٧) معدة ( مكابس – جرارات زراعية -مقاطير - فرامات) بمحطات الميكنة الآلية بمراكز أبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر، مملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة وتم تشكيل لجان تأجير لهذة المعدات وتم تأجير (٣٢) معدة .

واضافت رئيسة جهاز شئون البيئة بالشرقية انه تم تحرير (١٠٤) محضر مخالفة للمزارعين القائمين بحرق مخلفات زراعية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالتها للشرطة من جانب محاور العمل الليلية  البالغ عددهم (٤) محاور بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية(محور الزقازيق  بلبيس الطريق الاقليمى  – محور الزقازيق منيا القمح  الطريق الاقليمى– محور ترعة الزقازيق ابو حماد  ترعة الإسماعيلية - محور  ديرب نجم  والابراهيمية) .

الشرقية محافظ الشرقية حصاد الأرز موسم حصاد الأرز المخلفات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عيار 21 بكام انهاردة؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمويل التنمية وأوضاع غزة

الناتو

الناتو يراجع تدابيره الدفاعية بعد استهداف سفينتين قبالة بلغاريا

السفارة المصرية بالأردن

السفارة المصرية بالأردن تختتم أعمال لجنة الرقم القومي وسط إقبال كبير وإشادة من أبناء الجالية

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد