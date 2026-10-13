للقضاء على السحابة السوداء.. جمع 146 ألف طن قش أرز فى الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رفع درجة الإستعداد بالمحافظة تزامناً مع موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف ، من خلال منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، وذلك بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة و مديرية الزراعة و رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة شئون البيئة بالديوان العام بضرورة تخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية فضلا عن توعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمسائلة القانونية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء عبد الشافى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية والاسماعيلية أنه تم وضع خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والمراكز والمدن والأحياء للقضاء علي السحابة السوداء.

وأشار إلي أنه تم تشكيل غرفة طوارئ داخل مقر الفرع الاقليمى لمتابعة أعمال منظومة تجميع المخلفات الزراعية ومنع الحرق المكشوف وتطبيق قانون المخلفات رقم (٢٠٢) لسنة ٢٠٢٠ (وفقا لنص المادة رقم ٢٠ من القانون المذكور (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات) ، وكذا نص المادة رقم (٧٠) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن (٥٠) ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (٢٠ ) من هذا القانون )

كما تم معاينة وفتح وتشغيل ( ٢٣٢) موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابق لإشتراطات الحماية المدنية وهى "إستخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية ،البعد عن الكتلة السكنية والتيار العالى والقرب من مصادر المياه والطرق الرئيسية " وتم تجميع ( ١٤٥ ألف و ٨٦٥ ) طن قش الأرز من بداية الحصاد.

وتم توفير عدد (٢٢٧) معدة ( مكابس – جرارات زراعية -مقاطير - فرامات) بمحطات الميكنة الآلية بمراكز أبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر، مملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة وتم تشكيل لجان تأجير لهذة المعدات وتم تأجير (٣٢) معدة .

واضافت رئيسة جهاز شئون البيئة بالشرقية انه تم تحرير (١٠٤) محضر مخالفة للمزارعين القائمين بحرق مخلفات زراعية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالتها للشرطة من جانب محاور العمل الليلية البالغ عددهم (٤) محاور بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية(محور الزقازيق بلبيس الطريق الاقليمى – محور الزقازيق منيا القمح الطريق الاقليمى– محور ترعة الزقازيق ابو حماد ترعة الإسماعيلية - محور ديرب نجم والابراهيمية) .