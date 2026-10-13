محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات الزراعية

ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماع اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة، للدورة الانتخابية ٢٠٢٧–٢٠٣٢ ، والتي تشمل ٥٣٩ جمعية تعاونية زراعية( ائتمان، إصلاح استصلاح)،وذلك لمتابعة الاستعدادات والترتيبات التنظيمية للعملية الانتخابية، ومناقشة الجدول الزمني لإجراءات الترشح والانتخابات، والتأكيد على الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن النزاهة والشفافية، ويتيح لأعضاء الجمعيات ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، بما يسهم في تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في خدمة المزارعين ودعم جهود التنمية الزراعية بالمحافظة.

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جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس عماد جنجن، وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس محمد إبراهيم دسوقي، مدير عام التعاون الزراعي، والأستاذ السيد الغندور، مدير عام إدارة شؤون الإنتاج والشؤون الاقتصادية بالمحافظة، وهاني السيد، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وممثلاً عن مديرية أمن الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

واستهل محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على أن الجمعيات التعاونية الزراعية تؤدي دورًا مهمًا في دعم النشاط الزراعي والمساهمة في تنمية القرية المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات وفقًا للضوابط القانونية، بما يسهم في اختيار مجالس إدارات قادرة على تطوير أداء الجمعيات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائها.

وأشار المحافظ إلى أهمية تسليط الضوء على النماذج المتميزة من الجمعيات الزراعية النشطة، والاستفادة من تجاربها الناجحة، بما يعزز تبادل الخبرات ويرفع كفاءة العمل داخل الجمعيات على مستوى المحافظة، ويدعم جهود تنمية القطاع الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد جنجن، وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية، أنه سيتم فتح باب الترشح وتلقي الطلبات لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية لمدة خمسة أيام، اعتبارًا من 17 أكتوبر الجاري وحتى 21 أكتوبر 2026، على أن يتم مد فترة تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أيام إضافية حال عدم اكتمال العدد المطلوب من المرشحين.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه سيتم عقب ذلك فحص طلبات الترشح ومراجعة المستندات المقدمة، وفتح باب الطعون وفحصها وفقًا للإجراءات المقررة، تحقيقًا لمبدأي النزاهة والشفافية، مع قيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بمراجعة مديونيات الأعضاء المتقدمين للترشح، إلى جانب التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتأمين اللجان الانتخابية خلال إجراء الانتخابات وفرز الأصوات.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الانتخابات تشمل إجمالي ٥٣٩ جمعية تعاونية زراعية على مستوى المحافظة، موزعة بواقع ٤٤٤ جمعية ائتمان زراعي، و٧٤ جمعية إصلاح زراعي، و٢١ جمعية استصلاح زراعي، على أن تُشكَّل لجنة انتخابية بكل جمعية لإجراء انتخابات مجلس إدارتها لافتاً إلى أنه سيتم دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات أو التصديق على تشكيل مجالس الإدارات في حالة التزكية، وذلك وفقًا لأربع مراحل زمنية، طبقًا للمدد والإجراءات المنظمة الواردة بالقرار الوزاري رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٢١، بشأن انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية بأنواعها (الائتمان والإصلاح والاستصلاح).

وأشار إلي أنه جاء الجدول الزمني للمراحل الانتخابية المرحلة الأولى – ٣ يناير ٢٠٢٧ فاقوس، والإبراهيمية، وبلبيس والمرحلة الثانية – ١٠ يناير ٢٠٢٧ منيا القمح، وأبو حماد، وأبو كبير والمرحلة الثالثة – ١٧ يناير ٢٠٢٧ الزقازيق، والحسينية ومكاتبها، وههيا والمرحلة الرابعة والأخيرة – ٢٤ يناير ٢٠٢٧ كفر صقر، وأولاد صقر، ومشتول السوق، وديرب نجم.

واختتم محافظ الشرقية، الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، مع الإلتزام بالضوابط القانونية والمواعيد المقررة، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، بما يدعم كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية، ويعزز قدرتها على أداء دورها في خدمة المزارعين والمساهمة في تنمية القطاع الزراعي بالمحافظة.