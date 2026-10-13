قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يدعو البنك الدولي للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية
اقتحامات وهدم منازل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 32 فلسطينيا في الضفة
عبد اللطيف: مدارس مستقبل مصر المصرية الايطالية نموذج متطور للتعليم الفني
وزير التعليم يتفقد مدرسة "مستقبل مصر" المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية|صور
مرصد الأزهر: مظاهرات في 3 دول تطالب بوقف الحرب على غزة وفرض عقوبات على الاحتلال
وفاة طالبة وإصابة 5.. الصور الأولى لحادث سيارة أمام مدرسة ابتدائي بمطروح
كجوك: مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي في جنوب لبنان
نهاية مأساوية.. القصة الكاملة لوفاة شاب أمام باب المستشفي الجامعي في بني سويف
للدورة الثانية وبالإجماع.. مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء| صور
أمير قطر: أمن الخليج خط أحمر.. وإغلاق هرمز سبب أضرارًا اقتصادية كبيرة
متحدث الخارجية: تعاون سوداني ومتابعة دقيقة لإنهاء إجراءات نقل المتوفين المصريين في حادث الخرطوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات الزراعية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماع اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة، للدورة الانتخابية ٢٠٢٧–٢٠٣٢ ، والتي تشمل ٥٣٩ جمعية تعاونية زراعية( ائتمان، إصلاح استصلاح)،وذلك لمتابعة الاستعدادات والترتيبات التنظيمية للعملية الانتخابية، ومناقشة الجدول الزمني لإجراءات الترشح والانتخابات، والتأكيد على الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن النزاهة والشفافية، ويتيح لأعضاء الجمعيات ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، بما يسهم في تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في خدمة المزارعين ودعم جهود التنمية الزراعية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس عماد جنجن، وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس محمد إبراهيم دسوقي، مدير عام التعاون الزراعي، والأستاذ السيد الغندور، مدير عام إدارة شؤون الإنتاج والشؤون الاقتصادية بالمحافظة، وهاني السيد، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وممثلاً عن مديرية أمن الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

واستهل محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على أن الجمعيات التعاونية الزراعية تؤدي دورًا مهمًا في دعم النشاط الزراعي والمساهمة في تنمية القرية المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات وفقًا للضوابط القانونية، بما يسهم في اختيار مجالس إدارات قادرة على تطوير أداء الجمعيات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائها.

وأشار المحافظ إلى أهمية تسليط الضوء على النماذج المتميزة من الجمعيات الزراعية النشطة، والاستفادة من تجاربها الناجحة، بما يعزز تبادل الخبرات ويرفع كفاءة العمل داخل الجمعيات على مستوى المحافظة، ويدعم جهود تنمية القطاع الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد جنجن، وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية، أنه سيتم فتح باب الترشح وتلقي الطلبات لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية لمدة خمسة أيام، اعتبارًا من 17 أكتوبر الجاري وحتى 21 أكتوبر 2026، على أن يتم مد فترة تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أيام إضافية حال عدم اكتمال العدد المطلوب من المرشحين.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه سيتم عقب ذلك فحص طلبات الترشح ومراجعة المستندات المقدمة، وفتح باب الطعون وفحصها وفقًا للإجراءات المقررة، تحقيقًا لمبدأي النزاهة والشفافية، مع قيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بمراجعة مديونيات الأعضاء المتقدمين للترشح، إلى جانب التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتأمين اللجان الانتخابية خلال إجراء الانتخابات وفرز الأصوات.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الانتخابات تشمل إجمالي ٥٣٩ جمعية تعاونية زراعية على مستوى المحافظة، موزعة بواقع ٤٤٤ جمعية ائتمان زراعي، و٧٤ جمعية إصلاح زراعي، و٢١ جمعية استصلاح زراعي، على أن تُشكَّل لجنة انتخابية بكل جمعية لإجراء انتخابات مجلس إدارتها لافتاً إلى أنه سيتم دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات أو التصديق على تشكيل مجالس الإدارات في حالة التزكية، وذلك وفقًا لأربع مراحل زمنية، طبقًا للمدد والإجراءات المنظمة الواردة بالقرار الوزاري رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٢١، بشأن انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية بأنواعها (الائتمان والإصلاح والاستصلاح).

وأشار إلي أنه جاء الجدول الزمني للمراحل الانتخابية المرحلة الأولى – ٣ يناير ٢٠٢٧ فاقوس، والإبراهيمية، وبلبيس والمرحلة الثانية – ١٠ يناير ٢٠٢٧ منيا القمح، وأبو حماد، وأبو كبير والمرحلة الثالثة – ١٧ يناير ٢٠٢٧ الزقازيق، والحسينية ومكاتبها، وههيا والمرحلة الرابعة والأخيرة – ٢٤ يناير ٢٠٢٧ كفر صقر، وأولاد صقر، ومشتول السوق، وديرب نجم.

واختتم محافظ الشرقية، الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، مع الإلتزام بالضوابط القانونية والمواعيد المقررة، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، بما يدعم كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية، ويعزز قدرتها على أداء دورها في خدمة المزارعين والمساهمة في تنمية القطاع الزراعي بالمحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الجمعيات التعاونية الجمعيات التعاونية الزراعية للدورة الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عيار 21 بكام انهاردة؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

جانب من الافتتاح

افتتاح ركن لمركز المعلومات بمجلس الوزراء في المكتبة المركزية بجامعة القاهرة

ظاهرة "نور الأرض"

"نور الأرض" يكشف الجانب المظلم من هلال القمر في سماء مصر والعالم

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

الأنبا بيمن يترأس قداس عيد استشهاد القديسين أورسوس وبقطر بـ نقادة

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد