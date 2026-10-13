عميد طب الزقازيق يتفقد مطبخ التغذية بالمستشفيات لمتابعة جودة الوجبات وسلامة الغذاء

أجرى الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية جولة تفقدية داخل مطبخ التغذية بالمستشفيات الجامعية، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة، تابع عميد كلية الطب البشري مستوى الخدمات المقدمة داخل مطبخ التغذية، ومدى الالتزام بمعايير النظافة العامة واشتراطات سلامة الغذاء، بما يضمن توفير وجبات غذائية آمنة ومطابقة لمعايير الجودة، ويسهم في الحفاظ على صحة المرضى وتلبية احتياجاتهم الغذائية.

وأكد عميد طب الزقازيق أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص إدارة كلية الطب البشري والمستشفيات الجامعية على المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، والعمل على تطوير منظومة الخدمات الصحية والمعاونة، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المستشفيات.

وأشار إلي حرص إدارة الكلية والمستشفيات الجامعية علي استمرار جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير أفضل سبل الرعاية للمرضى، بما يتماشى مع رسالة المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متكاملة، تجمع بين جودة الرعاية الصحية والاهتمام بمختلف الجوانب المرتبطة براحة المرضى وسلامتهم.