للوقاية من السعار.. تحصين 49 كلبا بالأحياء الأول والثاني في حملة بالعاشر من رمضان

نفذت إدارة الطب البيطري، بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة، حملة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بالمجاورات الخامسة والسابعة والثامنة بالحي الاول (الزهور) والمجاورة ١٦ بالحي الثاني ( الصفوة)، تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، بشأن تعزيز إجراءات الوقاية من السعار، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وشهدت الحملة تطعيم ٤٩ كلبا حرا ضد السعار، ضمن برنامج وقائي يستهدف الحد من مخاطر انتقال المرض، وتعزيز سلامة المواطنين داخل الأحياء السكنية، من خلال تطبيق الأساليب البيطرية المعتمدة في التعامل مع الحيوانات الحرة.

وأكدت الجهات المختصة أن حملات التحصين تمثل أحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار السعار، وتسهم في حماية الصحة العامة، والارتقاء بمستوى السلامة داخل المدينة، استنادًا إلى برامج بيطرية علمية تُنفذ وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود متواصلة تنفذها الجهات المختصة، بالتنسيق فيما بينها، لتوسيع نطاق حملات تحصين الكلاب الحرة بمختلف أحياء المدينة، بما يدعم منظومة الوقاية، ويحد من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ويعزز جودة الحياة لسكان المدينة.