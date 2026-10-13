تموين الشرقية تحرر 841 محضرًا للمخالفين خلال حملات رقابية مكثفة

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

وقال المحافظ: “لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة حيال المخالفين”.

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من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية شنت حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من 2026/10/4 م إلى ٢٠٢٦/١٠/١٠، وأسفرت تلك الجهود عن تحرير 841 محضراً تموينياً متنوعاً.

وأشار إلى أنه تم تحرير 576 محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها: إنتاج خبر ناقص في الوزن، وإنتاج خبز مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية، وتوقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر، وضبط مخابز تعمل بدون ترخيص، وتحرير 265 محضرا حيال أصحاب المحال التجارية أثناء حملات تفتيشية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين التموينية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.