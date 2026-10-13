السجن المشدد 10 سنوات لنجار خطف طفلًا وهتك عرضه بالشرقية

قضت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وحازم بشير أحمد، وأسامة محمد عبد الهادي، وبسكرتارية حاتم إمام وسامي سمير بمعاقبة نجار بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل يبلغ من العمر 11 عامًا وهتك عرضه داخل ورشته بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتعود أحداث القضية رقم 13583 لسنة 2025 جنايات الحسينية، والمقيدة برقم 909 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى يوم 9 يونيو 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد. إ. ال. ع، 19 عامًا، ويعمل نجارًا ومقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بخطف الطفل مازن. إ. م، البالغ من العمر 11 عامًا.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم اصطحب الطفل المجني عليه إلى ورشته بالإكراه والتهديد وأبعده عن ذويه ثم ارتكب جريمة أخرى تمثلت في هتك عرضه.

تم التحفظ على المتهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته الي المحكمة الجنائية ليصدر حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.