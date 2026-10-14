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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المصريون لديهم شيء عظيم.. أبو الغيط يكشف ما قاله هنري كيسنجر عن مصر

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن حديث دار بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، خلال إحدى المناسبات الدبلوماسية، عندما كان أبو الغيط مندوبًا لمصر لدى الأمم المتحدة، وذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

المصريين لديهم شيء عظيم

وأوضح أبو الغيط أنه عندما قدم نفسه إلى كيسنجر باعتباره مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، سأله الأخير عن مصر، ثم قال له إن المصريين لديهم شيء عظيم، يتمثل في قدرتهم على إفراز قادة تاريخيين.

وأضاف أن كيسنجر استشهد في حديثه بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرًا إلى أن أبو الغيط تمنى لو كان كيسنجر على قيد الحياة حتى يشهد ما حدث في مصر خلال السنوات اللاحقة، ويقول إن لديها أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تقديم قيادات تتولى المسؤولية

وأكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن هذا الحديث يتفق مع قناعته بأن مصر قادرة على تقديم قيادات تتولى المسؤولية في المراحل التاريخية الفاصلة، مستشهدًا بما واجهته البلاد خلال حرب أكتوبر 1973، وما شهدته من تحديات بعد نحو أربعة عقود.

تجربة حرب أكتوبر تظل شاهدًا على قدرة القيادة المصرية

وأشار أبو الغيط إلى أن تجربة حرب أكتوبر تظل شاهدًا على قدرة القيادة المصرية والقوات المسلحة والشعب المصري على مواجهة التحديات، موضحًا أن قراءة التاريخ تكشف كيف تتمكن الشعوب من تجاوز الأزمات عندما تتوافر الإرادة لمواجهة الصعوبات وتحمل المسؤولية.

أكتوبر حرب أكتوبر السيسي القوات المسلحة

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