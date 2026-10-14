رئيس "سياحة النواب": الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع السياحة والطيران ولديه رؤية ثاقبة

ثمنت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على تطوير قطاع السياحة والطيران المدني، مؤكدة أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع السياحة والطيران، ولديه رؤية ثاقبة في هذا القطاع الحيوي.

وقالت النائبة سحر مصطفى، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السيد الرئيس السيسي ومنذ توليه الحكم وهو يتابع عن كثب قطاع السياحة والطيران المدني، مشيرة إلى أن رؤية الرئيس في تطوير القطاع السياحي حققت نقلة نوعية وغير مسبوقة في هذا القطاع.

وأضافت أن الرئيس السيسي لديه إيمان راسخ بقدرات مصر السياحية ويعمل على تطويرها وتنميتها، موضحة أن توجيهات الرئيس للحكومة قائمة على دعم قطاع السياحة والطيران بشكل مستمر، وتنميته وتطويره بما يليق بمكانة مصر التاريخية والثقافية، ونوهت بأن توجيهات الرئيس ورؤيته لتطوير قطاع السياحة والطيران المدني تسعى إلى وضع القطاع في قمة أولويات الدولة لتحقيق المزيد من المكتسبات، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية ونجاحات غير مسبوقة.

وطالبت النائبة سحر مصطفى، الحكومة بتنفيذ توجيهات ورؤية الرئيس السيسي وبنفس الإرادة والعزم الذي يعمل به الرئيس في تطوير هذا القطاع، مشددة على ضرورة أن تكون رؤية سيادته مساراً للحكومة لتحقيق تطوير يليق بمصر باعتبارها دولة حضارية وسياحية وثقافية ذات بعد تاريخي.

كما ثمنت رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، نتائج الجولة الآسيوية الأخيرة للرئيس السيسي، والتي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، مؤكدة أن انعكاسات النتائج الإيجابية لهذه الجولة على قطاع السياحة ستكون قريبة جداً، وأشارت إلى أن الرئيس قام بجولة آسيوية تحدث عنها العالم أجمع وعن مراسم استقباله في هذه الدول الصديقة والشقيقة، مؤكدة أن السياحة المصرية والثقافة كانتا دائماً حاضرتين في لقاءات السيد الرئيس مع قادة وزعماء هذه الدول الثلاث.

ولفتت إلى أنه يمكن القول إن السياحة المصرية أصبحت حالياً في بؤرة اهتمامات شعوب هذه الدول، مما سيؤثر بشكل إيجابي سريع على معدلات زيارتهم لمصر قريباً، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية لاستهداف السائحين من هذه الدول عقب زيارات السيد الرئيس وكذلك الدول المجاورة لهم.

وأشادت بمستوى التطوير الذي يشهده قطاع السياحة والطيران المدني خلال الفترة الأخيرة، مشددة على أن هذا لا يكفي، ويجب العمل بشكل مؤسسي لمزيد من التطوير لأن السياحة المصرية لديها من الإمكانيات الكثير مما يؤهلها لتكون على الخريطة العالمية للسياحة.

وحول تنفيذ رؤية مصر للوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2030، أوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن اللجنة بالتعاون مع الجهات التنفيذية وكافة المؤسسات، ستعمل على تنفيذ رؤية القيادة المصرية وتوجيهاتها بشأن الـ 30 مليون سائح في عام 2030، مؤكدة أن اللجنة منفتحة على جميع الجهود والشراكات من أجل المساهمة في تنفيذ هذه الرؤية المصرية.

وتابعت أن تنفيذ هذه الرؤية والوصول إلى مستهدف استقبال 30 مليون سائح يقع على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أن اللجنة ستعمل على مراقبة تنفيذ وبحث آليات توسيع نطاق حضور الشركة الوطنية للطيران وزيادة انتشارها في المزيد من الوجهات الدولية، لتكون جزءاً أساسياً من خطة الوصول إلى 30 مليون سائح.

وأردفت النائبة سحر طلعت مصطفى أن دعم شركات الطيران الخاصة، وشركات الطيران العارض "تشارتر"، وشركات الطيران منخفض التكاليف، سيكون ضمن خطط تنفيذ هدف الوصول إلى 30 مليون سائح من خلال تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى أن هناك قطاعات سياحية أخرى ستكون أيضاً ضمن خطة المتابعة التي ستقوم بها اللجنة، مثل السياحة الرياضية من خلال استضافة مصر بطولات وفعاليات رياضية عالمية، مما يجعلها فرصة لدعم الحركة السياحية وتعزيز الترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية.

وحول خطة عمل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، قالت رئيسة اللجنة إن اللجنة على استعداد لوضع التشريعات اللازمة لتطوير قطاع السياحة والطيران المدني، وإزالة أي معوقات لتحقيق الهدف الأسمى وهو زيادة عدد السائحين.

واعتبرت أن قطاع السياحة يعد من القطاعات الحيوية للدولة المصرية والعمود الفقري للاقتصاد المصري، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على الترويج والتسويق مع الجهات التنفيذية للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والطيران.

وكشفت أن اللجنة ستعقد بشكل مستمر لقاءات واجتماعات دورية مع المسؤولين في وزارتي السياحة والطيران المدني، لمناقشة كافة القضايا والملفات وخطة العمل لتطوير القطاعين، مشيرة إلى أن اللجنة لديها دور رقابي وسيكون عبر مراقبة كافة الملفات والقطاعات السياحية وكذلك الطيران المدني، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية.

وشددت النائبة سحر طلعت مصطفى، على أن تسويق الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة وأيضاً الطيران عبر الشركات الخاصة والمطارات سيكون ضمن أولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، منوهة بأن تبسيط إجراءات إنشاء وتراخيص المنشآت السياحية وأيضاً مجال الطيران عبر تطبيق فكرة الشباك الواحد، وتقنين الرسوم لضمان وضوح الرؤية أمام المستثمرين المصريين والأجانب، يعدان أيضاً ضمن أولويات اللجنة.

وأعربت عن بالغ شكرها للثقة التي منحها إياها زملاؤها النواب في اللجنة، مشيرة إلى أن تجديد الثقة كرئيسة للجنة يمثل مسؤولية قبل أن يكون تقديراً، وتكليفاً جديداً بمواصلة العمل بنفس الأمانة والالتزام، والتعامل مع الملفات المطروحة بما يواكب احتياجات القطاعين وتطوراتهما، وبما يعد استكمالاً لثقة الناخبين لها من المواطنين باعتبارها نائبة تمثل الشعب المصري العظيم.