أبو الغيط: الرئيس السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية

أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة المصرية بعزيمة وإرادة قوية، في ظل التحديات التي واجهت البلاد، مشيرًا إلى أن مصر قادرة دائمًا على إفراز قادة تاريخيين من أبنائها في المراحل الفاصلة من تاريخها.

حرب أكتوبر المجيدة

وأوضح أبو الغيط، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، أن مصر شهدت في تاريخها نماذج لقيادات واجهت تحديات مصيرية، مستشهدًا بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي اتخذ قرار خوض حرب أكتوبر لاستعادة الأرض المصرية.

وأضاف أنه عاصر مرحلة حرب أكتوبر وكان يبلغ من العمر 25 عامًا، ثم تولى لاحقًا منصب وزير الخارجية، وشاهد عن قرب حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، وهو ما جعله أكثر إدراكًا لطبيعة المسؤوليات التي تتحملها القيادة في اللحظات التاريخية.

مواجهة التحديات وإفراز قيادات تاريخية

وأشار أبو الغيط إلى أن الشعوب العظيمة تستطيع مواجهة التحديات وإفراز قيادات تاريخية تتولى المسؤولية وترفض الاستسلام للهزيمة، مستشهدًا بتجارب تاريخية لقادة عالميين، من بينهم ونستون تشرشل وشارل ديجول.

واستحضر أبو الغيط حديثًا دار بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي أشاد بقدرة مصر على إفراز قادة تاريخيين، مستشهدًا بالرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، معربًا عن قناعته بأن مصر تواصل تقديم قيادات تواجه التحديات في مختلف المراحل.