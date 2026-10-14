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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«كان نفسي يكون عايش ليقول عندكم السيسي».. كيسنجر يشيد بالقادة العظام لمصر

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
تقرير أخبار البلد

استعرض أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فقرة بعنوان "دور الدبلوماسية المصرية خلال حرب أكتوبر 1973".

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية: قابلت كيسنجر في الأمم المتحدة حينما كنت مبعوث مصر في المنظمة وقالي: «أنتم دولة عظيمة بتفرزوا قادة كبار.. عندكم عبد الناصر وعندكم السادات وكان نفسي يكون عايش دلوقتي علشان يقول: عندكم السيسي.
 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 التي نظمها القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي السياق وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973.

أحمد أبو الغيط الدبلوماسية المصرية حرب أكتوبر 1973 الندوة التثقيفية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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