رسالة نارية من أبو الغيط لـ سموتريتش: ربما نسوا حرب أكتوبر المرعبة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن :"ربما ينسى الإسرائيلين حرب اكتوبر المرعبة زي وزير المالية الإسرائيلى زي ما اتكلم عن سيناء".

وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن مصر لم تفرط في ترابها ومصر قادرة على تحقيق ذلك، مستدركا أن :"تحررت أرض سيناء بعد معركة سياسية دبلوماسة تستمر ١٥ سنة ومواجهة عسكرية رائعة".

واضاف أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن قادة حرب اكتوبر ناس عظيمة الواحد يقف أقدامهم باحترام، وفق الله القوات المسلحة الرائعة وبلدي مصر ورئيس مصر واسف لحديث الممتد واستغرقت اكتر من وقتي".

كواليس ما قبل أكتوبر

وأكمل أبو الغيط، أن إسرائيل عرضت تنسحب جزئيًا من سيناء وتفضل مسيطرة على باقي الأرض 25 سنة.. والسادات قرر يدخل الحرب ويحررها.