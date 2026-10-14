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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أبو الغيط: مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تطوير الطرق والأنفاق ومنظومة الصحة العامة والمستشفيات والجامعات، في إطار العمل على تعزيز قدرات الدولة وتحقيق التنمية.

ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، أن تنفيذ هذه المشروعات يعكس حجم الجهد المبذول لتطوير البنية الأساسية والارتقاء بمختلف القطاعات، مؤكدًا أنه يدرك حجم المعاناة التي تحملها المصريون خلال هذه المرحلة.

وأوضح أن بناء الدولة وتطوير مؤسساتها يتطلبان جهدًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تعزيز قدراتها وتحقيق تطلعاتها التنموية، بما يدعم مكانتها بين الدول.

وأكد أبو الغيط أهمية النظر إلى هذه الجهود في سياق التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار والتوفيق خلال المرحلة المقبلة.

ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة أكتوبر حرب أكتوبر السيسي

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