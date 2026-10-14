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فرانس برس: السعودية تؤجّل بطولة «Six Kings Slam» العالمية للتنس بعد هجمات الفصائل المسلحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرانس برس: السعودية تؤجّل بطولة «Six Kings Slam» العالمية للتنس بعد هجمات الفصائل المسلحة

موسم الرياض
موسم الرياض
القسم الخارجي

أعلنت السعودية تأجيل بطولة «Six Kings Slam» الاستعراضية العالمية للتنس، التي كان من المقرّر إقامتها ضمن فعاليات «موسم الرياض» خلال أكتوبر الجاري، إلى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك عقب الهجمات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد المخاوف الأمنية وتأثير التطورات الإقليمية على الفعاليات الرياضية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» أن البطولة ستقام في الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر 2026، بدلا من موعدها الأصلي المقرر بين 21 و24 أكتوبر، في إطار تعديلات تنظيمية مرتبطة بالتطورات الأخيرة.

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تأجيل البطولة عبر حسابه على منصة «إكس»، مشيرا إلى أن القرار جاء لأسباب تنظيمية ولوجستية، وفقا للبيان الصادر عن برنامج «موسم الرياض».

وأوضح البيان أن القرار اتُخذ بعد تقييم التحديات التنظيمية واللوجستية المحتملة، وتأثيرها على جودة تجربة الجمهور، مع التأكيد على حرص المنظمين على تقديم الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير.

ويأتي تأجيل البطولة في أعقاب هجمات استهدفت مواقع داخل السعودية، من بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وسط تصاعد المواجهات المرتبطة بالصراع الإقليمي. وأثارت هذه التطورات مخاوف بشأن حركة الطيران وسلامة التنقل، إلى جانب انعكاساتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.

وتُعد بطولة «Six Kings Slam» من أبرز بطولات التنس الاستعراضية التي تستضيفها الرياض، إذ تجمع مجموعة من أبرز نجوم اللعبة عالميا، وتندرج ضمن جهود المملكة لتعزيز حضورها في قطاع الرياضة والترفيه واستقطاب الأحداث الدولية الكبرى.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة مشاركة عدد من أبرز لاعبي التنس، بينهم نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف وتايلور فريتز وأليكس دي مينور، إلى جانب ليرنر تيان، الذي حل محل الإيطالي يانيك سينر في قائمة المشاركين.

ويعكس القرار تأثر بعض الفعاليات الرياضية بالتطورات الأمنية الراهنة، في وقت تواصل فيه السعودية تنظيم عدد من الأحداث الرياضية والترفيهية، مع إجراء تعديلات على مواعيد بعض المنافسات وفقا للظروف التنظيمية والأمنية.

السعودية Six Kings Slam موسم الرياض فرانس برس تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه

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