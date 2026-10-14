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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أبو الغيط يطالب بإعادة التعريف بقادة حرب أكتوبر: من ينسى هذا التاريخ لا يمكن أن يكون مصريا

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

طالب السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بإعادة تسليط الضوء على قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، والتعريف بسيرهم وأدوارهم واجتهاداتهم العسكرية، حتى تتعرف الأجيال الجديدة على بطولاتهم وتضحياتهم في سبيل استعادة الأرض المصرية.

ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

وقال أبو الغيط، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الفيلم الذي عُرض خلال الندوة أعاد إلى الأذهان أسماء القادة العسكريين الذين صنعوا هذا التاريخ، مشددًا على ضرورة تحليل تجاربهم ومدارسهم العسكرية والتعريف بأدوارهم من خلال المدارس والجامعات ووسائل الإعلام.

وأضاف أن عددًا من هؤلاء القادة كانوا في سن الشباب، إذ بلغ عمر بعضهم نحو 45 عامًا، مؤكدًا أهمية استعادة التعرف على هذه الشخصيات العسكرية التي كان لها دور بارز في قيادة القوات المسلحة خلال الحرب.

التشكيلات والفرق العسكرية التي ارتبطت بملحمة أكتوبر

وأشار الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إلى عدد من التشكيلات والفرق العسكرية التي ارتبطت بملحمة أكتوبر، مؤكدًا أن تاريخ القوات المسلحة المصرية وما قدمه رجالها من بطولات يمثل جزءًا أصيلًا من الذاكرة الوطنية التي ينبغي الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

وشدد أبو الغيط على أهمية ترسيخ الوعي بتاريخ حرب أكتوبر وقادتها، قائلًا: «ده تاريخ، ده تاريخ، ومن ينساه لا يمكن أن يكون مصريًا».

واختتم كلمته بالدعاء للقوات المسلحة المصرية ومصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق، معربًا عن تمنياته باستمرار الأمن والاستقرار للدولة المصرية.

أحمد أبو الغيط أكتوبر حرب أكتوبر الرئيس السيسي

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