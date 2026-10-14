أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل بحرب أكتوبر

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الشعب المصري تمكن من إنقاذ مصر خلال أحداث 30 يونيو، مثلما نجح في مواجهة التحدي خلال حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية استطاعت في المرحلتين تجاوز تحديات مصيرية والحفاظ على مستقبلها.

قدرة المصريين على مواجهة التحديات

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حرب أكتوبر تمثل نموذجًا لقدرة المصريين على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشعب المصري قبلا تحدي استعادة الأرض المحتلة، وخاضا معركة تاريخية انتهت بتحقيق أهدافها.

وأوضح أن مصر واجهت بعد نحو 40 عامًا تحديًا آخر خلال أحداث 30 يونيو، لافتًا إلى أن استحضار هاتين المرحلتين يعكس حجم التحديات التي مرت بها الدولة المصرية، وأهمية دور الشعب والقوات المسلحة في التعامل معها.

وأكد أبو الغيط أن التاريخ يكشف قدرة الشعوب العظيمة على تجاوز الأزمات، وإفراز قيادات تتحمل المسؤولية في اللحظات الفارقة، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ على مستقبلها.