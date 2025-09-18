نجمة آرب ايدول سمر الحسيني تطرح كليب "ننسى مين"

طرحت المطربة سمر الحسيني، نجمة برنامج Arab Idol، مساء الأربعاء، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ننسى مين"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، تحمل طابعاً عاطفياً بإحساسها المميز.

وصورت سمر الحسيني الأغنية على طريقة الفيديو وهو من إخراج هنا حافظ، وتصوير محمود ناصر، وشارك في العمل نخبة من صُنّاع الموسيقى، حيث جاءت كلمات الأغنية لـ أحمد عبد المنعم، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع وميكس وماستر بيشوي سمير، بينما تولّى جميل قرنفل مهمة المونتاج وتصحيح الألوان.

تنتمي سمر الحسيني إلى محافظة بورسعيد، وحققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في الموسم الرابع من برنامج أراب آيدول، حيث لفتت الأنظار بصوتها الدافئ وإحساسها العالي، لتبني بعدها قاعدة جماهيرية مخلصة من خلال سلسلة من الأعمال الغنائية المنفردة.

أغاني سمر الحسيني

تنوعت سمر الحسيني، بين الألوان الطربية والعاطفية المعاصرة، حيث قدمت عدة أغانٍ نالت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، منها:

"حبيبك النبي": من كلمات حسن باهي، وألحان أشرف بازيد، وتوزيع حماده الحسيني.

"وقف قلبي": أغنية رومانسية مؤثرة بكلمات سجاد التميمي، ألحان خالد العبيدي، وتوزيع مثنى العيسى.

"تحاسيني": تعاونت فيها مع الشاعر هاني الصغير، والملحن خالد جنيدي، والموزع حازم رأفت، وجاءت بإيقاع عصري جذب الشباب.

"نكدية": تكرّر فيها التعاون مع نفس الفريق، بينما جاءت الكلمات من سلمى رشيد.

"قطعة من روحي": من كلمات حسين الدين محمود، ألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

"يا فاشل": من كلمات محمد أبو زيد، ألحان محمد بدر، وتوزيع أحمد منير.

"قلب شيطان": أعادت سمر التعاون مع بدر ومنير مجددًا في هذه الأغنية ذات الطابع القوي.