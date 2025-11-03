قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. هل يتولى بيتسو موسيماني تدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

موسيماني
موسيماني
أحمد أيمن

أعلنت إدارة نادي الزمالك أنها بدأت خطوات جادة لاختيار مدير فني جديد لقيادة الفريق لكرة القدم، بعد قرار إقالة البلجيكي يانيك فيريرا. 

جاء هذا القرار عقب الأداء غير المرضي للفريق، حيث كان التعادل أمام البنك الأهلي (1-1) في الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري والذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، خاصة بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق.

إقالة البلجيكي يانيك فيريرا 

أعلن نادي الزمالك، السبت، إقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا بسبب نتائج الفريق الأخيرة في الدوري المصري.

وجاء في بيان النادي: "قرر مجلس إدارة النادي بالتشاور مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدرب مؤقت للفريق ليقوده خلال بطولة كأس السوبر المصري".

وبالفعل قاد عبد الرؤوف، مباراته الأولى كمدرب للفريق، أمس الأحد، خلال مواجهة طلائع الجيش بالدوري والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف وحيد.

بهذه النتيجة، حقق الزمالك فوزه السادس هذا الموسم ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 أهداف عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.

هل يتولى موسيماني تدريب الزمالك؟

بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أصبح اسماً بارزاً في قائمة المرشحين لتولي قيادة الزمالك. وقد أبدى موسيماني رغبة كبيرة في العودة إلى مصر، مما يفتح الباب أمام إمكانية التعاقد معه. 

وكشفت المصادر أن موسيماني تم طرحه على إدارة الزمالك من خلال عدة وكلاء، لكن لم يتم اتخاذ قرار النهائي حتى الآن، سواء بشأنه أو بشأن أي مدرب آخر.

جدير بالذكر أن موسيماني اشتهر بإنجازاته مع الأهلي المصري، حيث قاد الفريق للتتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الحصول على برونزية كأس العالم للأندية. 

كما حقق نجاحاً مبهراً مع فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي، حيث توج بدوري الأبطال على حساب الزمالك في المباراة النهائية. خلال مسيرته كمدرب، لم يعرف موسيماني طعم الهزيمة أمام الزمالك إلا مرة واحدة، بينما حقق 3 انتصارات مع صن داونز و3 انتصارات أخرى وتعادلاً واحدًا مع الأهلي.

مباراة الزمالك القادمة 

مباراة الزمالك المقبلة ستكون أمام بيراميدز فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري الذى سيقام بالإمارات، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة. 

وتُقام بطولة السوبر المصري في الإمارات بمشاركة الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز فى الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

