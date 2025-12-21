بداية فصل الشتاء رسميا.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اليوم 21 ديسمبر هي البداية الرسمية لفصل الشتاء، وسيستمر معنا حتى فترة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في فترة النهار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى المصرية"، إن درجات الحرارة على القاهرة الكبرة متوقع أن تسجل 22 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس معتدل، ولكن خلال فترات الليل والصباح الباكر، هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وستصل من 10 إلى 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض المناطق ومحافظات شمال الصعيد ستصل من 5 إلى 6 درجات مئوية، مؤكدة أن سيكون هناك نشاط نسبي للرياح مما يجعلنا نشعر ببعض البرودة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستستمر حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية هذا الأسبوع، مؤكدة أن الشبورة المائية متواجدة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.