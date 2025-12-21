قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله
نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات
توك شو

بداية فصل الشتاء رسميا.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

محمود محسن

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اليوم 21 ديسمبر هي البداية الرسمية لفصل الشتاء، وسيستمر معنا حتى فترة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في فترة النهار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى المصرية"، إن درجات الحرارة على القاهرة الكبرة متوقع أن تسجل 22 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس معتدل، ولكن خلال فترات الليل والصباح الباكر، هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وستصل من 10 إلى 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض المناطق ومحافظات شمال الصعيد ستصل من 5 إلى 6 درجات مئوية، مؤكدة أن سيكون هناك نشاط نسبي للرياح مما يجعلنا نشعر ببعض البرودة. 

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستستمر حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية هذا الأسبوع، مؤكدة أن الشبورة المائية متواجدة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

