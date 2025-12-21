أجواء شديدة البرودة وشبورة.. انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم الأحد

تشهد البلاد اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 حالة من التقلبات الجوية الواضحة، مع استمرار الأجواء الشتوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل.

وذلك وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذّرت من شدة البرودة وظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق الحيوية.

طقس اليوم.. شتاء قارس صباحًا ومعتدل نهارًا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأحد يتسم بالبرودة الشديدة خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل ملحوظ، بينما يسود طقس معتدل نسبيًا خلال فترات النهار، ليعود مرة أخرى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى ما بين 8 و9 درجات مئوية، في حين تسجل مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء درجات حرارة تتراوح بين 5 و6 درجات، وهو ما يعكس أجواء شتوية قاسية تتطلب توخي الحذر.

شبورة مائية كثيفة وتحذيرات للسائقين

وتشهد حالة الطقس اليوم تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة في الفترة من الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتؤثر الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

شمال الصعيد

وسط سيناء

وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لا سيما على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة

تشير التوقعات إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، إلى جانب نشاط محدود للرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 11 – العظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 8 – العظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 8 – العظمى 22

بنها: الصغرى 10 – العظمى 22

الوجه البحري والدلتا

تشهد محافظات الوجه البحري طقسًا مائلًا للاعتدال نهارًا شديد البرودة ليلًا، حيث تسجل درجات الحرارة:

دمنهور: 11 / 21

كفر الشيخ: 10 / 21

المنصورة: 10 / 22

الزقازيق: 11 / 22

طنطا: 10 / 21

السواحل الشمالية.. برودة وأجواء شتوية

يسود طقس بارد على السواحل الشمالية مع نشاط نسبي للرياح، وتأتي درجات الحرارة على النحو التالي:

الإسكندرية: 11 / 22

دمياط: 13 / 22

بورسعيد: 14 / 23

مطروح: 11 / 20

السلوم: 10 / 19

سيوة: 8 / 19

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: 11 / 24

السويس: 11 / 22

العريش: 9 / 22

رفح: 8 / 22

جنوب سيناء.. انخفاض ملحوظ خاصة في سانت كاترين

تشهد مناطق جنوب سيناء انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية:

سانت كاترين: 1 / 16

نخل: 4 / 23

شرم الشيخ: 15 / 24

الطور: 10 / 23

مدن البحر الأحمر

الغردقة: 14 / 24

مرسى علم: 14 / 25

شلاتين: 17 / 26

حلايب: 15 / 25

الصعيد.. طقس مشمس نهارًا شديد البرودة ليلًا

شمال الصعيد:

الفيوم: 8 / 22

بني سويف: 7 / 23

المنيا: 6 / 23

جنوب الصعيد:

أسيوط: 6 / 23

سوهاج: 8 / 24

قنا: 10 / 25

الأقصر: 10 / 25

أسوان: 11 / 25

أبو سمبل: 12 / 25

نصائح الأرصاد للمواطنين

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.