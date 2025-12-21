قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله
نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أجواء شديدة البرودة وشبورة.. انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم الأحد

منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 حالة من التقلبات الجوية الواضحة، مع استمرار الأجواء الشتوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل.

وذلك وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذّرت من شدة البرودة وظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق الحيوية.

طقس اليوم.. شتاء قارس صباحًا ومعتدل نهارًا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأحد يتسم بالبرودة الشديدة خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل ملحوظ، بينما يسود طقس معتدل نسبيًا خلال فترات النهار، ليعود مرة أخرى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى ما بين 8 و9 درجات مئوية، في حين تسجل مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء درجات حرارة تتراوح بين 5 و6 درجات، وهو ما يعكس أجواء شتوية قاسية تتطلب توخي الحذر.

شبورة مائية كثيفة وتحذيرات للسائقين

وتشهد حالة الطقس اليوم تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة في الفترة من الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتؤثر الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

شمال الصعيد

وسط سيناء

وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لا سيما على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة

تشير التوقعات إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، إلى جانب نشاط محدود للرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 11 – العظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 8 – العظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 8 – العظمى 22

بنها: الصغرى 10 – العظمى 22

الوجه البحري والدلتا

تشهد محافظات الوجه البحري طقسًا مائلًا للاعتدال نهارًا شديد البرودة ليلًا، حيث تسجل درجات الحرارة:

دمنهور: 11 / 21

كفر الشيخ: 10 / 21

المنصورة: 10 / 22

الزقازيق: 11 / 22

طنطا: 10 / 21

السواحل الشمالية.. برودة وأجواء شتوية

يسود طقس بارد على السواحل الشمالية مع نشاط نسبي للرياح، وتأتي درجات الحرارة على النحو التالي:

الإسكندرية: 11 / 22

دمياط: 13 / 22

بورسعيد: 14 / 23

مطروح: 11 / 20

السلوم: 10 / 19

سيوة: 8 / 19

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: 11 / 24

السويس: 11 / 22

العريش: 9 / 22

رفح: 8 / 22

جنوب سيناء.. انخفاض ملحوظ خاصة في سانت كاترين

تشهد مناطق جنوب سيناء انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية:

سانت كاترين: 1 / 16

نخل: 4 / 23

شرم الشيخ: 15 / 24

الطور: 10 / 23

مدن البحر الأحمر

الغردقة: 14 / 24

مرسى علم: 14 / 25

شلاتين: 17 / 26

حلايب: 15 / 25

الصعيد.. طقس مشمس نهارًا شديد البرودة ليلًا

شمال الصعيد:

الفيوم: 8 / 22

بني سويف: 7 / 23

المنيا: 6 / 23

جنوب الصعيد:

أسيوط: 6 / 23

سوهاج: 8 / 24

قنا: 10 / 25

الأقصر: 10 / 25

أسوان: 11 / 25

أبو سمبل: 12 / 25

نصائح الأرصاد للمواطنين

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الطقس في مصر الطقس اليوم الأحد

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
ملك أحمد زاهر
