الطقس غدا .. أجواء شديد البرودة وانخفاض بدرجات الحرارة والصغرى 11



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 21 08

6 أكتوبر 22 08

بنها 22 10

دمنهور 21 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 21 10

المنصورة 22 10

الزقازيق 22 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 10

دمياط 22 13

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 11

السويس 22 11

العريش 22 09

رفح 22 08

رأس سدر 23 11

نخل 23 04

كاترين 16 01

الطور 23 10

طابا 21 11

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 22 11

العلمين 21 10

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 23 12

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 17

حلايب 25 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 22 08

بني سويف 23 07

المنيا 23 06

أسيوط 23 06

سوهاج 24 08

قنا 25 09

الأقصر 25 09

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 25 12