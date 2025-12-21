رسميا.. الشتاء يطرق الأبواب بطقس شديد البرودة ليلاً وتحذيرات من "صقيع" الصباح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد (أول أيام فصل الشتاء) طقس معتدل الحرارة نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية في أول أيام فصل الشتاء

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 21 08

6 أكتوبر 22 08

بنها 22 10

دمنهور 21 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 21 10

المنصورة 22 10

الزقازيق 22 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 10

دمياط 22 13

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 11

السويس 22 11

العريش 22 09

رفح 22 08

رأس سدر 23 11

نخل 23 04

كاترين 16 01

الطور 23 10

طابا 21 11

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 22 11

العلمين 21 10

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 23 12

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 17

حلايب 25 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 22 08

بني سويف 23 07

المنيا 23 06

أسيوط 23 06

سوهاج 24 08

قنا 25 09

الأقصر 25 09

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 25 12

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 20 21

المدينة المنورة 24 11

الرياض 17 06

المنامة 21 16

أبوظبي 24 17

الدوحة 22 16

الكويت 19 08

دمشق 13 02

بيروت 21 16

عمان 14 05

القدس 15 05

غزة 21 14

بغداد 21 08

مسقط 24 19

صنعاء 22 07

الخرطوم 30 17

طرابلس 17 13

تونس 17 10

الجزائر 16 10

الرباط 16 11

نواكشوط 27 16

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 09 00

إسطنبول 14 09

إسلام آباد 19 10

نيودلهي 19 11

جاكرتا 31 24

بكين 04 -03

كوالالمبور 33 24

طوكيو 17 08

أثينا 15 08

روما 15 07

باريس 11 07

مدريد 07 01

برلين 07 03

لندن 11 07

مونتريال 01 -02

موسكو 02 00

نيويورك 08 01

واشنطن 11 04

أديس أبابا 24 12

