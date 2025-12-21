قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
16 ملفًا .. اختفاء مُفاجئ لوثائق «إبستين» يُثير الجدل داخل وزارة العدل الأمريكية
ما هو دعاء أول ليلة من رجب؟.. ردّد 5 كلمات الآن ليبدأ قدرك الأجمل
إعلان نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .. الخميس
«الشيوخ» يناقش تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة .. اليوم
«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»
عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي
حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي
مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق
لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي
مُقاتلات مجهولة تحلق بسماء دير الزور.. أكثر من 70 هدفًا لداعش تحت القصف الجوي
«الغندور»: «توروب» يرفض رحيل محمد شكري عن الأهلي .. لهذا السبب
بيراميدز يجهز عرضًا لضم ناصر ماهر من الزمالك.. واللاعب يوافق بشكل مبدئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا.. الشتاء يطرق الأبواب بطقس شديد البرودة ليلاً وتحذيرات من "صقيع" الصباح

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد (أول أيام فصل الشتاء) طقس معتدل الحرارة نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية في أول أيام فصل الشتاء

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
العاصمة الإدارية 21 08
6 أكتوبر 22 08
بنها 22 10
دمنهور 21 11
وادي النطرون 21 10
كفر الشيخ 21 10
المنصورة 22 10
الزقازيق 22 11
شبين الكوم 21 10
طنطا 20 10
دمياط 22 13
بورسعيد 23 14
الإسماعيلية 24 11
السويس 22 11
العريش 22 09
رفح 22 08
رأس سدر 23 11
نخل 23 04
كاترين 16 01
الطور 23 10
طابا 21 11
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 22 11
العلمين 21 10
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 19 08
رأس غارب 23 12
الغردقة 24 14
سفاجا 23 12
مرسى علم 25 14
شلاتين 26 17
حلايب 25 15
أبو رماد 25 14
رأس حدربة 24 15
الفيوم 22 08
بني سويف 23 07
المنيا 23 06
أسيوط 23 06
سوهاج 24 08
قنا 25 09
الأقصر 25 09
أسوان 25 11
الوادي الجديد 23 12
أبوسمبل 25 12

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 20 21
المدينة المنورة 24 11
الرياض 17 06
المنامة 21 16
أبوظبي 24 17
الدوحة 22 16
الكويت 19 08
دمشق 13 02
بيروت 21 16
عمان 14 05
القدس 15 05
غزة 21 14
بغداد 21 08
مسقط 24 19
صنعاء 22 07
الخرطوم 30 17
طرابلس 17 13
تونس 17 10
الجزائر 16 10
الرباط 16 11
نواكشوط 27 16

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 09 00
إسطنبول 14 09
إسلام آباد 19 10
نيودلهي 19 11
جاكرتا 31 24
بكين 04 -03
كوالالمبور 33 24
طوكيو 17 08
أثينا 15 08
روما 15 07
باريس 11 07
مدريد 07 01
برلين 07 03
لندن 11 07
مونتريال 01 -02
موسكو 02 00
نيويورك 08 01
واشنطن 11 04
أديس أبابا 24 12
 

طقس شديد البرودة الأرصاد أول أيام فصل الشتاء شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

هدير عبد الرازق

22 ديسمبر.. محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا لاتهامهما في فيديوهات مخلة

المتهمة

حبس سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل بدون ترخيص

سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات.. غدًا

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد