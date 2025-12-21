

تعتمد بودرة السحلب على النشا ودقيق الأرز كمكونات أساسية للوصول إلى القوام السميك المرغوب، لذا قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل.

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

المكونات

1 كوب حليب بودرة

1 كوب سكر بودرة

½ كوب دقيق الأرز (يمكن طحن الأرز النظيف ناعماً جداً، أو استبداله بالنشا لزيادة سماكة القوام)

½ كوب نشا الذرة (كورن فلاور)

½ كوب جوز هند ناعم (اختياري، لإضافة نكهة)

2 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

½ ملعقة صغيرة مستكة مطحونة (اختياري، وتضيف نكهة تقليدية مميزة)

½ كوب سمسم محمص (اختياري)

طريقة التحضير بودرة السحلب



خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي جميع المكونات الجافة معاً: الحليب البودرة، السكر البودرة، دقيق الأرز، نشا الذرة، جوز الهند، الفانيليا، المستكة المطحونة، والسمسم المحمص (إذا استخدمتيه).

الخلط الجيد: قلبي المكونات جيداً جداً حتى تتجانس وتتوزع النكهات بشكل متساوٍ، خاصة المستكة.

التخزين: ضعي بودرة السحلب في برطمان زجاجي جاف ونظيف ومحكم الإغلاق.

الحفظ: احفظي البرطمان في مكان بارد وجاف بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس.