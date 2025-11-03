قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
الوحدة الإماراتي يفوز على ناسف قرشي 2-1 في أبطال آسيا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29
وزير بريطاني: شراكتنا مع مصر تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون
أول رد من محمد أشرف روقا بعد حصوله على قرار أحقيته لـ 5 ملايين جنيه لدى الزمالك
انخفاض سعر الذهب اليوم.. تراجع كبير لعيار 21 للمعدن الأصفر
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ترتيب مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية 


الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم  23 نوفمبر 2025.    

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم   30 نوفمبر 2025.

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم  25 يناير 2026.  

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026.  

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم  8 فبراير 2026.

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم  15 فبراير 2026.

تفاصيل المجموعات الأربع
أسفرت قرعة البطولة عن مجموعات متوازنة ومنافسة قوية جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: سان بيدرو (ساحل العاج) – أولمبيك آسفي (المغرب) – جوليبا (مالي) – اتحاد العاصمة (الجزائر).
المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) – نيروبي يونايتد (كينيا) – عزام يونايتد (تنزانيا) – مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية).
المجموعة الثالثة: أوتوهو دويو (الكونغو) – ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) – عزام يونايتد (تنزانيا) – شباب بلوزداد (الجزائر).
المجموعة الرابعة: الزمالك (مصر) – المصري البورسعيدي (مصر) – كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) – زيسكو يونايتد (زامبيا).
وتُعد المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك والمصري من أقوى مجموعات البطولة، لما تضمه من فرق تمتلك خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية، حيث يسعى ممثلا الكرة المصرية إلى حجز بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب.


 

