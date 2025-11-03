قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات نادي القضاء تتنافس بين أبو الحسين قايد ومحمد العادلى
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلميا.. وسنظل ملتزمون باتفاقية الضمانات
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
رياضة

منتخب المغرب تحت 17 عامًا يسقط أمام اليابان بكأس العالم للناشئين

متتخب المغرب للناشئين
متتخب المغرب للناشئين
حمزة شعيب

استهل منتخب المغرب تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين 2025 بخسارة أمام نظيره الياباني بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الإثنين، على ملعب إسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

شهد اللقاء أداءً متكافئًا في شوطه الأول، قبل أن يتمكن المنتخب الياباني من فرض تفوقه في النصف الثاني، حيث افتتح اللاعب تايجا ساقوتشي التسجيل في الدقيقة 57، قبل أن يضيف هيراشيما دياجو الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليؤمن الفوز لمنتخب بلاده ويمنحهم أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبات اليابان والبرتغال وكاليدونيا الجديدة، حيث يسعى “أشبال الأطلس” لتعويض خسارة الافتتاح عندما يواجهون البرتغال في الجولة المقبلة.

 البطولة تنطلق بمشاركة 48 منتخبًا

انطلقت بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا اليوم الإثنين، في الدوحة، بمشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات، من بينها منتخب مصر بقيادة المدير الفني أحمد الكأس. 

وتستمر منافسات البطولة حتى 28 نوفمبر الجاري، وتشهد صراعًا قويًا بين المنتخبات الصاعدة للظفر بلقب النسخة التاريخية.

منتخب المغرب اليابان كأس العالم للناشئين

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

رئيس مدينة الغردقة يبحث إنشاء محطات رفع للصرف الصحي بثلاث مناطق بالمدينة

رئيس مدينة الغردقة يبحث إنشاء محطات رفع للصرف الصحي بثلاث مناطق

محافظ البحيرة

فوز 1285 مواطنًا.. محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان إجراء قرعة حج الداخلية

بيطرى البحيرة

تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية بالبحيرة

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

