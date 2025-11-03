منتخب المغرب تحت 17 عامًا يسقط أمام اليابان بكأس العالم للناشئين

استهل منتخب المغرب تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين 2025 بخسارة أمام نظيره الياباني بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الإثنين، على ملعب إسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

شهد اللقاء أداءً متكافئًا في شوطه الأول، قبل أن يتمكن المنتخب الياباني من فرض تفوقه في النصف الثاني، حيث افتتح اللاعب تايجا ساقوتشي التسجيل في الدقيقة 57، قبل أن يضيف هيراشيما دياجو الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليؤمن الفوز لمنتخب بلاده ويمنحهم أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبات اليابان والبرتغال وكاليدونيا الجديدة، حيث يسعى “أشبال الأطلس” لتعويض خسارة الافتتاح عندما يواجهون البرتغال في الجولة المقبلة.

البطولة تنطلق بمشاركة 48 منتخبًا

انطلقت بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا اليوم الإثنين، في الدوحة، بمشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات، من بينها منتخب مصر بقيادة المدير الفني أحمد الكأس.

وتستمر منافسات البطولة حتى 28 نوفمبر الجاري، وتشهد صراعًا قويًا بين المنتخبات الصاعدة للظفر بلقب النسخة التاريخية.